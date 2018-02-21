Жители Волгограда, которым семь лет назад сообщили о смерти их ребенка в роддоме, узнали от судебных приставов, что он находится в детдоме, говорится на сайте регионального управления ведомства.
"К счастью, есть у этой истории и хеппи-энд! Родители, столь неожиданным образом узнавшие о "воскресении" своего малыша, тут же обратились в суд за восстановлением родительских прав. В ноябре 2017 года справедливость восторжествовала, и в канун наступления 2018 года ребенок был передан на воспитание своим законным родителям, получив, наверное, самый дорогой в своей жизни подарок не только от Деда Мороза, но и от судьбы", — отмечается в сообщении.
Ранее на исполнение сотрудникам ФССП поступил документ о взыскании с супружеской пары алиментов в пользу дома-интерната на содержание их несовершеннолетнего ребенка. Пристав не нашел должников дома и наложил арест на банковский счет матери.
На следующий день женщина пришла на прием в ФССП, чтобы узнать, в чем дело.
"Взглянув на документы, родительница упала в обморок", — отмечается в сообщении.
Оказалось, что в 2011 году, после рождения ребенка, матери сказали, что он не проживет дольше недели. Она посоветовалась с мужем, подписала отказ от него и уехала домой. Через пять дней супруги вернулись, чтобы забрать ребенка, но им сказали, что малыш уже скончался.
Комментарии
Надо медикам зарплаты поднять, а то халатно работают.
А при чём тут медики ? Эта кукушка сначала ребёнка бросила , а потом вдруг "опомнилась " , видимо расчитывая на пенсию по инвалидности ребёнка или на последующий мат.капитал .Ребёнок уже ушёл в дет.дом .И о том что он якобы "умер " мы знаем только с её слов . Сейчас модно обвинять во всём медиков , а потом судиться с ними за выплату "морального ущерба " .