За мир и порядок: алтайская ЛДПР отметит 23 февраля митингом и песнями

Алтайское отделение ЛДПР проведет праздничный митинг в честь Дня защитника Отечества. В пятницу, 23 февраля, у торгового центра "Россия" партия организует концерт с песнями и танцами.
Мероприятие пройдет под лозунгами "ЛДПР – партия патриотов", "ЛДПР за мир и порядок в стране!", "Заставим уважать Россию!", "Не позволим сбивать наши самолеты!", сообщили в пресс-службе партии.
"День защитника Отечества – это, наверное, самый важный праздник. Ведь без армии государство существовать и защищать свои границы не может. На протяжении 30 лет ЛДПР отстаивала интересы армии и требовала увеличить расходы бюджета на военное обеспечение страны", — заявила лидер алтайских либерал-демократов Евгения Боровикова.
Кроме нее выступят депутаты фракций ЛДПР в Алтайском краевом Законодательном Собрании и Барнаульской городской Думе.
Развлекательная программа будет включать флешмоб от танцевальной школы INFINITY и выступление артистов от Алтайской региональной общественной организации "Казаки Сибири" Союза казачьих войск России и зарубежья.
Мероприятие начнется в 12:00 по адресу: пр-т Ленина, 71 (ТЦ "Россия").
Комментарии
слушая по телевизору предвыборные лозунги их руководителя, понимаешь, что единственное что они могут сделать, это развлекательные программы..