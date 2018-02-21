Численность "ЧВК Вагнера" к февралю 2018 года составляет как минимум 3602 человека. Об этом сообщает Republic со ссылкой на список бойцов одного из подразделений, который оказался в распоряжении издания.
В документе указаны буквы "М" и четырехзначные числа по возрастанию. Цифры в них соответствуют номерам жетонов бойцов ЧВК, утверждают два собеседника издания, близких к "группе Вагнера". О российском наемнике с жетоном М-3601 (приехал в Сирию из Архангельска и погиб в сентябре 2017 года) ранее сообщала Русская служба Би-би-си.
В октябре прошлого года "Новая газета" писала, что общая численность "ЧВК Вагнера" составляет около шести тысяч человек, из них около 2500 находятся в Сирии.
По информации Republic, из 3602 человек около тысячи постоянно находятся в Краснодарском крае — там у группы находится лагерь. При этом недостатка в сотрудниках в "ЧВК Вагнера" не испытывают: туда стремятся бывшие военные и ветераны внутренних войск, которые не смогли найти работу.
Издание отмечает, что за два с половиной года содержание "ЧВК Вагнера" обошлось в сумму от 16,1 млрд рублей до 17,4 млрд рублей. Большая часть этих денег ушла на зарплаты наемников. По словам собеседников Republic, в Сирии их средняя зарплата составляет 240 тысяч рублей в месяц, на базе — около 80 тысяч рублей. В расходы входят компенсации родственникам погибших, питание и снаряжение для бойцов.
Комментарии
За чей счёт содержатся?
Если указанные 17.4 ярда разделить на 2. 5 года и еще 12 месяцев, а потом на 3602 чела, то получится 161тыс на одного, если суда входит и питание и компенсации, то зарабатывают они не так уж много.
впрочем (240 +80)/2 =160
Кто их нанимает, любое государство, оно и платит.
Очевидно, данные расходы ложатся на федеральный бюджет России. Все или почти все.
Хорошо, что содержание этих военных наемников и преступников ни в коей мере не касается доблестных вооруженных сил России и не предусмотрено российским законодательством.