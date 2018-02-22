Вспоминаем события, которые выпадают на 22 февраля
В истории Барнаула 22 февраля примечательно тем, что в этот день в далеком 1911 году была открыта типография "Алтайское печатное дело" (угол улицы Пушкинской и Демидовской площади). Здесь же печаталась газета "Жизнь Алтая".
22 февраля 2003 года не стало легендарного барнаульского градоначальника Владимира Баварина, который руководил краевой столицей более 11 лет и остался в памяти многих горожан как наиболее эффективный и всенародно любимый городской голова.
В мире 22 февраля отмечается День поддержки жертв преступлений. Эта памятная дата призвана обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий. История этого дня берет свое начало в Англии, где 22 февраля 1990 года правительство опубликовало "Хартию жертв преступлений".
А в США сегодня празднуется день рождения первого американского президента Джорджа Вашингтона, являющегося одним из отцов-основателей этой страны. На свет американский лидер появился 22 февраля 1732 года.
В Японии 22 февраля отмечается День кошки.
В истории России 22 февраля примечательно тем, что в 1714 году в этот день по указу Петра I как Аптекарский огород с научными, учебными и практическими целями был учрежден Санкт-Петербургский ботанический сад.
А 22 февраля 1921 года в советской России был создан Госплан — орган, призванный осуществлять общегосударственное планирование развития народного хозяйства.22 февраля 1788 года на свет появился великий немецкий философ Артур Шопенгауэр, в этот же день в 1810 году родился польский композитор и пианист Фредерик Шопен, а в СССР в этот день 75 лет назад началась жизнь писателя, публициста и неутомимого политического деятеля Эдуарда Лимонова.
Комментарии
Я всегда вспоминаю, как можно было идя по улице, встретить Владимира Баварина, и просто поздороваться, без всякой охраны и кортежей сопровождения. Это был действительно Градоначальник, а не эффективный менеджер, как сейчас...