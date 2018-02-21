Контейнер с радиоактивным материалом потеряли на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе частное предприятие потеряло при перевозке контейнер с радиоактивным цезием-137, сообщает РИА Новости.
Контейнер подобрал водитель мимо проезжавшего автомобиля и передал его владельцу. Отмечается, что контейнер не был поврежден.
"Поступило сообщение о том, что компания "Ямалпромгеофизика" перевозила данный вид вещества для проведения своих работ, в результате чего он был ими утерян. Транспортировался он в специальном свинцовом контейнере, опасности никакой не представлял. После обнаружения утери была разослана срочная информация, по оперативным мероприятиям было установлено, что данный контейнер обнаружен водителем проезжающей следом машины, он был им подобран", — заявил директор регионального природно-ресурсного департамента Владимир Галуза.
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