Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком создаст службу для психологической поддержки членов избирательных комиссий в день голосования на выборах президента, сообщает РИА Новости.
Ранее Памфилова призвала членов участковых избиркомов психологически быть готовыми к видеосъемке, присутствию многочисленных наблюдателей и журналистов на участках.
Также она попросила аппарат ЦИК разработать механизм психологической и юридической поддержки коллег в стрессовых ситуациях через горячую линию информационно-справочного центра.
"Давайте мы сейчас привлечем. Есть специалисты, эксперты независимые… по всем вопросам, с которыми будут сталкиваться наши коллеги в регионах. Мы постараемся в эти короткие сроки до дня выборов в многоканальной нашей информационной службе создать такой специальный канал именно для наших коллег в регионах", — сказала Памфилова, говоря о привлечении психологов и юристов.
Памфилова отметила, что работа при видеонаблюдении на участках, с учетом присутствия журналистов и наблюдателей является серьезным испытанием для членов участковых комиссий.
Комментарии
Люди годами так работают, за зарплату в месяц меньше, чем здесь за два дня. А тут поддержка
естественно у них стресс. им сказали, мол, вот как хочешь, вот хоть раком разбейся, а вбросить нужно пачку бюллетеней. они сидят и весь день об этом только и думают, а тут тебе и камер напихали, и всякие различные наблюдатели шныряют, и люди как назло идут по одному, словно издеваются, устроив проходной двор из участка избирательного. там и до истерики недолго со слезами и соплями по лицу.