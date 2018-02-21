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ЦИК создаст службу психологической поддержки членов избиркомов в "день Х"

, ИА "Амител"
Памфилова отметила, что весь день понимать, что за тобой наблюдают, очень выматывает

Фото: rugeroi.ru

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком создаст службу для психологической поддержки членов избирательных комиссий в день голосования на выборах президента, сообщает РИА Новости.

Ранее Памфилова призвала членов участковых избиркомов психологически быть готовыми к видеосъемке, присутствию многочисленных наблюдателей и журналистов на участках.

Также она попросила аппарат ЦИК разработать механизм психологической и юридической поддержки коллег в стрессовых ситуациях через горячую линию информационно-справочного центра.

"Давайте мы сейчас привлечем. Есть специалисты, эксперты независимые… по всем вопросам, с которыми будут сталкиваться наши коллеги в регионах. Мы постараемся в эти короткие сроки до дня выборов в многоканальной нашей информационной службе создать такой специальный канал именно для наших коллег в регионах", — сказала Памфилова, говоря о привлечении психологов и юристов.

Памфилова отметила, что работа при видеонаблюдении на участках, с учетом присутствия журналистов и наблюдателей является серьезным испытанием для членов участковых комиссий.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

21.02.2018 22:12
iOne

Люди годами так работают, за зарплату в месяц меньше, чем здесь за два дня. А тут поддержка

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22.02.2018 01:37
guest365

естественно у них стресс. им сказали, мол, вот как хочешь, вот хоть раком разбейся, а вбросить нужно пачку бюллетеней. они сидят и весь день об этом только и думают, а тут тебе и камер напихали, и всякие различные наблюдатели шныряют, и люди как назло идут по одному, словно издеваются, устроив проходной двор из участка избирательного. там и до истерики недолго со слезами и соплями по лицу.

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