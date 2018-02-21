Замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что количество избирателей, пожелавших на выборах президента проголосовать на другом участке, а не по месту постоянной регистрации, приблизилось к одному миллиону человек, сообщает РИА Новости.
В президентской кампании впервые используется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения. Данный механизм пришел на замену открепительным удостоверениям.
Как следует из данных, озвученных на заседании ЦИК, к утру 21 февраля было подано в общей сложности 983 889 подобных заявлений.
"Несомненно, завтра, наверное, у нас будет миллионный человек, который подал заявление. И это вписывается в те ожидания, которые есть и были в Центральной избирательной комиссии", — отметил Булаев.
Он напомнил, что с 25 февраля принимать заявления с желанием проголосовать в другом месте будут и участковые избирательные комиссии.
Комментарии
Да, уж! Пожелали. В Кардиоцентре Косоухов заставляет голосовать на работе, а не по месту жительства.