Дело в отношении директора Барнаульского планетария, а также его заместителя, ранее занимавшую должность директора, с обвинительным заключением отправлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
В ведомстве полагают, что руководство заведения для того, чтобы повысить показатели своей работы и работы учреждения, незаконно использовало объекты авторского права — полнокупольные фильмы, которые достаточно долго демонстрировали посетителям планетария без заключения соответствующих лицензионных соглашений с правообладателем и вопреки его воле. Эти фильмы руководство планетария просто копировало.
В результате нарушения авторских прав правообладателю аудиовизуальных произведений был причинен материальный ущерб в размере восьми миллионов рублей.
Комментарии
А "правообладатель " сам всегда соблюдает подобный закон ? Или нужно всеми правдами и неправдами всё же отжать здание у планетария и наконец по.ерить его просветительскую работу ? А то рабы божьи всё ещё не верят , что земля плоская и солнце вокруг неё вращается ?
Проблему высосали из пальца! Все смотрят скачанные фильмы, а руководители планетария из качали из инета- значит запрета на скачивание не было!!!
правообладатель интересно, иностранная компания или наша?