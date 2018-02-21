Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина сообщила, что вопрос о создании в России киберполиции для борьбы с сетевыми преступлениями, направленными против детей, будет обсуждаться в Совете Федерации в конце марта в рамках парламентских слушаний по вопросу ужесточения наказания для педофилов, передает ТАСС.
С предложением о создании киберполиции на заседании рабочей группы по совершенствованию мер по пресечению посягательств на половую неприкосновенность подростков выступила в среду директор мониторингового центра по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента Анна Левченко.
Мизулина поддержала эту инициативу, назвав ее "интересной", и предложила организовать обсуждение вопроса на предстоящих парламентских слушаниях по вопросу ужесточения наказания для педофилов.
Кроме того, Мизулина рассказала о намерении направить в Роскомнадзор запрос, чтобы уточнить, предоставляют ли сотрудники ведомства копию данных о заблокированных сайтах с детской порнографией в МВД.
В случае получения отрицательного ответа зампред конституционного Комитета Совфеда предлагает внести изменения в законодательство, чтобы обязать Роскомнадзор уведомлять полицейских о блокировке запрещенной информации.
В рамках заседания участники рабочей группы разработали свыше 30 поправок, направленных на усиление ответственности для педофилов. Разработчики, в частности, разделили ответственность за эти преступления на три условные группы: ужесточение наказания по отношению к уже осужденным по статьям против половой неприкосновенности подростков, ужесточение мер по отношению к освобожденным, а также меры по борьбе с сетевыми педофилами.
Члены рабочей группы планируют весной подготовить комплексный законопроект, который бы включал спектр мер по защите детей от педофилов.
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