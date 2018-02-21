Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию в четверг, 1 марта. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
"Я могу подтвердить, что послание действительно будет оглашено президентом 1 марта", — отметил официальный представитель Кремля.
Дмитрий Песков рассказал, что в среду глава государства работает в Ново-Огарево, где продолжает подготовку к посланию.
Напомним, что, как правило, Владимир Путин обращался с посланием к Федеральному Собранию в конце года. Между тем это мероприятие — конституционная обязанность главы государства. В соответствии со статьей 84 Конституции президент "обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства".
Владимир Путин обращался к парламенту 13 раз.
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