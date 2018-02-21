Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что во время посещения Крыма в 2014 году испугался за свою жизнь. Об этом пишет РИА "Новости".
"Я был окружен сначала несколькими десятками, а потом сотнями людей. Часть из них были провокаторами, которые пытались ударить, давить, угрожать мне. Часть людей встала на мою защиту. Я уверен, что в то время была непосредственная угроза моей жизни", — отметил он.
Порошенко был в числе организаторов госпереворота на Украине. Он приехал на полуостров в конце февраля 2014 года. Политик приехал на машине к милицейскому оцеплению, вышел из авто и пытался подойти к зданию Верховного совета. Однако Порошенко был окружен людьми, которые кричали ему: "Бандеровец, вон отсюда!". Народ пытался вступить с ним в потасовку.
Порошенко не удалось тогда поговорить с митингующими. Жители Крыма не хотели слушать его и разговаривать с ним. Поэтому Порошенко сел в автомобиль и уехал.
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