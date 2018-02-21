Известный в Америке баптистский проповедник и общественный деятель Билли Грэм скончался в среду, 21 февраля. Ему было 99 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство The Associated Press.
Как сообщает издание, Грэм умер в своем доме. Ранее врачи диагностировали у него рак, пневмонию и другие заболевания.
Отметим, что Билли Грэм считался одним из наиболее влиятельных пасторов баптистской церкви в стране. Он был духовным советником таких президентов США, как Гарри Трумэн, Дуайт Эйзенхауэр, Линдон Джонсон, Ричард Никсон, Барак Обама.
Радиопередачи с участием Билли Грэма транслировались в переводах и на Советский Союз с 1983 года (то есть ещё в эпоху "железного занавеса") на волнах религиозных радиостанций Радио Монте-Карло, ИБРА-радио и других. В качестве проповедника Билли Грэм неоднократно в период с 1982 по 1992 год посещал Советский Союз и страны СНГ.
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