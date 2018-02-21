Правительство Китая запретило местным жителям из сельских районов нанимать стриптизерш для выступлений на похоронах. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на The Times.
В китайских провинциях даже появились горячие линии, на которые нужно звонить и сообщать о случаях приглашения девушек на траурные мероприятия. За доносы будут платить деньги.
Власти считают, что такие танцы развращают китайцев. В частности, чиновников беспокоит, что за откровенными выступлениями наблюдают дети. Между тем сельские жители думают, что стриптиз на похоронах привлекает большее количество гостей. А число гостей напрямую влияет на благосостояние умершего в загробном мире.
Отметим, что эта традиция появилась в Китае в 1990-х годах. Помимо танцовщиц, на похороны часто приглашают певцов.
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