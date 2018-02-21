Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 21 февраля заявил, что Совет Думы соберется на внеочередное заседание 1 марта после послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, пишет "Парламентская газета".
Заседание будет посвящено обсуждению реализации пунктов послания, планам рабочей группы и пройдет под руководством первого вице-спикера Александра Жукова.
"Пресс-секретарь главы государства подтвердил, что 1 марта состоится Послание Федеральному Собранию. После этого состоится заседание Совета Думы, чтобы принять ряд решений, связанных с реализацией Послания", — уточнил Володин.
Он напомнил коллегам, что на предстоящей неделе у них запланирована работа в регионах, поэтому ее следует спланировать и скорректировать в связи с посланием главы государства.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства обратится к Федеральному Собранию с посланием 1 марта.
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