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Народный мэр Барнаула: 15 лет назад оборвалась жизнь Владимира Баварина

, ИА "Амител"
Вспоминаем обстоятельства гибели градоначальника, а также мистические факты, появившиеся вокруг этой трагедии

Фото: ok.ru

15 лет назад, 22 февраля 2003 года, не стало первого мэра Барнаула Владимира Баварина. Пожалуй, сложно в наше время найти чиновника городского уровня, который вызывал бы столько уважения. К нему можно было спокойно прийти и пообщаться без предварительных записей и запросов. Никакой охраны, полная демократичность, желание, а главное – умение отстаивать интересы барнаульцев сделали фигуру Баварина легендарной еще при жизни "народного мэра", как многие называли Владимира Николаевича. Портал Amic.ru вспоминает, каким он был.

                                    Кто такой Владимир Баварин

Владимир Баварин родился 9 марта 1939 года в селе Куклино Калининской области. Во время блокады Ленинграда семья была эвакуирована в Барнаул. Здесь он окончил школу, позднее институт. Работал слесарем на "Трансмаше", конструктором на Моторном заводе. В 1983 году стал секретарем горкома, а в 1986-м избран депутатами председателем исполкома городского Совета народных депутатов.

Во время августовского путча 1991 года Баварин публично поддержал президента РСФСР Бориса Ельцина. 11 декабря того же года указом президента был назначен главой администрации Барнаула. В 1996 году впервые был всенародно избран мэром города. Именно при его непосредственном участии в 90-е годы в краевой столице были открыты новый мост через Обь и Диагностический центр.

Из других его многочисленных регалий отметим, что Баварин дважды возглавлял Ассоциацию городов Сибири и Дальнего Востока. За поддержку РПЦ, сохранение духовности и развитие культуры Патриарх Московский и всея Руси Алексий II наградил Владимира Баварина орденом преподобного Сергия Радонежского II степени и орденом святого Даниила Московского III степени.

Что известно об аварии, стоившей жизни мэру Барнаула

Владимир Баварин погиб вечером 22 февраля 2003 года в ДТП на 467-м километре трассы Новосибирск-Ташанта в районе села Манжерок. Он ехал на открытие турбазы "Росэнерго". В момент аварии за рулем Land Rover находился мэр, кроме него в салоне присутствовала его супруга. На одном из поворотов Владимир Баварин не справился с управлением, и автомобиль, вылетев с шоссе, перевернулся несколько раз. К моменту прибытия "скорой помощи" Владимир Баварин был еще жив, он скончался, не приходя в сознание, по дороге в больницу.

Все случилось за деревней Черемшанка, не доезжая Манжерока, в 500 метрах до памятника Шишкову. Свидетелей самого происшествия установить не удалось. Поэтому картину произошедшего можно составить по косвенным признакам. Скорее всего, автомобиль Владимира Баварина выворачивал из-за поворота, при этом выехал на встречную полосу, таким образом "прижавшись" к горе. Предположительно, в этот момент навстречу двигался другой автомобиль. Впрочем, там могло никого и не быть. Так или иначе, судя по следу от шин, джип стал забирать вправо, возвращаясь на свою полосу. Скорость авто в момент ДТП составляла примерно 130 км/ч. Как следствие, машину занесло, она перелетела через бетонные блоки, задев их, и рухнула с 10-метрового обрыва вниз.

Когда Баварина отправили на попутке в больницу Маймы, еще была надежда, что он жив. Однако в больнице констатировали, что водитель Land Rover мертв. Одной из причин этого стали несработавшие подушки безопасности. Кроме того, мэр не был пристегнут ремнем безопасности. В момент удара его выбросило из машины через лобовое стекло. Супруга Баварина получила сотрясение мозга и перелом шейного отдела позвоночника.

К слову, на той же самой машине должен был ехать еще и председатель АКСНД Александр Назарчук, которого Баварин звал с собой. Однако Назарчук в итоге отказался от поездки и остался в живых.

Мистические знаки

Владимира Баварина похоронили в Барнауле на Черницком кладбище. Он всего две недели не дожил до своего 64-летия. В память о Баварине в Барнауле его именем названа площадь у Речного вокзала, кроме того, неподалеку сооружена часовня князя Владимира. 

К слову, незадолго до трагических событий в жизни Баварина было несколько знаков, связанных со смертью. Так, 20 февраля 2003 года Владимир Баварин посетил Черницкое кладбище, где были похоронены его мать и сестра. А 22 февраля мэр отправился на панихиду по первому ректору АлтГУ Василию Неверову, куда привез похоронный венок. Уже оттуда Баварин с супругой поехал в Горный Алтай.

То место, где случилось ДТП, и до сегодняшнего дня считается участком повышенной аварийности. С момента гибели мэра Барнаула эта часть трассы, по официальным сводкам, унесла жизни еще не менее 10 человек.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

22.02.2018 07:50
месный

помним помним, в газовые дела он тогда залез.... а ещё была инфа, что с тормозными шлангами на его машине было что-то очень нетак надрезаны они были

0  0
22.02.2018 07:53
Задранец

Искренне жаль было его. Зря его убили.

0  0
22.02.2018 09:01
- гость -

Да, 130 км/час, ночь, гололед, крутой поворот.

0  0
22.02.2018 09:02
- гость -

И с Евдокимовым и с Бавариным Назарчук фигурирует. Тут отказался ехать, там на Евдокимова конкретные наезды были когда он председателем АКЗС был.... как-то все подозрительно.

0  0
22.02.2018 09:02
- гость -

22.02.2018 07:50
месный
Зачем надрезать шланги, если он несся как угорелый? На наших дорогах ездить 130 км/ч?
Кто понял жизнь тот не спешит. (с)

0  0
22.02.2018 09:32
гость

это был настоящий мэр...хозяин города ................таких больше не было и вряд ли будут...помним..........

0  0
22.02.2018 09:36
Кот.Без сапог.

На 130 км/ч. тот поворот проходить.... Ну х.з.....

0  0
22.02.2018 09:41
- гость -

Для тех кто не в теме огласите все заслуги...

0  0
22.02.2018 09:51
- гость -

Обычное ДТП из за несоблюдения скоростного режима и неучета дорожных условий....Зачем мутить прозрачную воду????

0  0
22.02.2018 10:27
Дмитрий Черноус_google

Уважаемый безимянный гость!!!
А вам не кажется подозрительным - Баварин погиб в "автокатастрофе" Евдокимов туда же??? ТАКИХ СОВПАДЕНИЙ НЕ БЫВАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0  0
22.02.2018 10:30
- гость -

22.02.2018 10:27
Дмитрий Черноус_google

кто виноват то? кгб, фсб или цру?

0  0
22.02.2018 10:33
Дмитрий Черноус_google

Родным и близким хочу написать -
Человек жив пока о нём помнят - МЫ ПОМНИМ!!!!!

0  0
22.02.2018 10:34
Дмитрий Черноус_google

Гость - Я не знаю((((( НО ВЛАСТЬ ИМЕЛА К ЭТОМУ ОТНОШЕНИЕ!!!!

0  0
22.02.2018 10:40
- гость -

так ясен пень Дм Черноус явно указл кто виноват -НАзарчук.(А еще знакомый утонул в Катуни 10 лет назад,и знакомые знакомых разбились-таких СОВПАДЕНИЙ не бывает.)все Назарчук.

0  0
22.02.2018 10:44
Дмитрий Черноус_google

Уважаемый "гость" !!!!
Я в отличии от вас не скрываюсь!!!! И пишу то что думаю !!!! И бог нам всем судья!!!!

0  0
22.02.2018 10:54
Дмитрий Черноус_google

И напишу вдогонку на вашу фразу - А еще знакомый утонул в Катуни 10 лет назад,и знакомые знакомых разбились-таких СОВПАДЕНИЙ не бывает.
Это - ЗНАКОМЫЕ А НЕ ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОРОДА И РЕГИОНА!!!!!
Прежде чем что - то написать нужно думать((((

0  0
22.02.2018 11:15
Бывший сотрудник Черноусу

Вы большой конспиролог... Кроме ДТП и трагического стечения обстоятельств (превышенная скорость, неустойчивость авто...) в гибели Баварина ничего нет и быть не может.

0  0
22.02.2018 11:20
- гость -


Это - ЗНАКОМЫЕ А НЕ ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОРОДА И РЕГИОНА!!!!!
Прежде чем что - то написать нужно думать((((

я перед тем как писать что либо всегда думаю!

а что законы физики на первых лиц края не действуют и не распространяются?!
зачем пытаться искать черную кошку в темной комнате? которой там нет!
конспиролог вы наш !из серии очевидное невероятное.

0  0
22.02.2018 11:40
ГОСТЬ

А еще генерал ЛЕБЕДЬ\красноярск\ упал с вертолетом на провода глава сахалина на встречке тоже иеще куча примеров и все случано Случайно только чирей садится

0  0
22.02.2018 12:02
- гость -

22.02.2018 11:40
ГОСТЬ Банных в Горном тоже не забывайте...

0  0
22.02.2018 12:30
- гость -

точно .
еще и Ьанных в горном погиб,да еще и учитывая факт родства его с Бавариным.....точно Назарчук с винтовкой.

0  0
22.02.2018 12:44
- гость -

Как будто первые лица -это какие особенные и бессмертные. Точно также гибнут. Но любители теорий заговоров ищут какие странности и заказчиков. Светлая память Владимиру Николаевичу!

0  0
22.02.2018 13:41
Арина

Помню, как Баварин утром ходил на работу пешочком по аллее Ленинского. Нынешние так не могут, слабаки.

0  0
22.02.2018 14:03
- гость -

Камарилья оплакивает сюзерена

0  0
22.02.2018 14:27
вова

Да был лидер -хозяйственник и без всяких понтов и высокомерий - не чета нынишним.Вечная и добрая память!

0  0
22.02.2018 14:32
вова

Тогда уж не комарилья а - живопырки

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