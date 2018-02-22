Ученые выяснили, какие девушки чаще соглашаются на любовь

Ученые из Университета Вандербильта провели исследование и выяснили, какие девушки чаще всего соглашаются на любовные утехи, сообщает портал "Дни.ру" со ссылкой на результаты, размещенные в журнале Sexuality & Culture.
В исследовании приняли участие свыше семи тысяч респондентов. По итогам выяснилось, что скромные и смелые девушки чаще всего соглашаются на любовь.
Эксперты уточняют, что раскованные девушки знают, чего хотят, поэтому не отказываются от "постельных сцен", а скромные из "вежливости" и страха отказать партнеру вступают с ним в половой контакт.
Результаты также показывают, что женщины могут заняться любовью с тем мужчиной, который их добился, даже если они считают его несимпатичным.
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