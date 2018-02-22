21 февраля вновь стало медальным днем для России на Играх. По сложившейся традиции обошлось без золота, зато прибавилось по 1 серебру и бронзе. Кроме того, впервые за 12 лет отечественные хоккеисты вышли в полуфинал олимпийского турнира.
Утром третье место у мужчин во фристайле занял Сергей Ридзик. Если бы не обидное падение в середине трассы в дисциплине "ски-кросс", мы могли рассчитывать и на большее.
Ну а вечером в блестящем стиле дуэт Большунов – Спицов, который уже брал награды на этих Играх, выиграл серебро в командном спринте у лыжников.
Еще одно событие дня для России с огромным знаком "плюс" — лидерство наших фигуристок в турнире одиночниц. И Медведева, и Загитова при этом поочередно обновляли мировые рекорды в короткой программе.
Без проблем с норвежцами в четвертьфинале разобрались отечественные хоккеисты (6:1). Теперь в День защитника Отечества россияне сойдутся с чехами. Другую полуфинальную пару составили Канада и Германия.
Добрых слов заслуживают и российские хоккеистки, даже несмотря на поражение в матче за бронзовые медали от Финляндии (2:3). Наша ледовая дружина была очень близка к тому, чтобы перевести игру в овертайм, но этого не удалось. Тем не менее 4-е место – высшее достижение российского женского хоккея на Олимпиадах.
Напоследок о женском спринте в лыжных гонках. Дуэт Белорукова – Непряева, наверное, все-таки мог бы зацепить медаль, однако сломанная палка в финале стоила нам слишком дорого. Тем не менее россиянкам не должно быть стыдно за свой результат.
Короткой строкой
Керлинг. Женщины. Россия – Корея 2:11; Россия — Канада 8:9. Итог – последнее место в группе, 2 победы при 7 поражениях.
Что посмотреть на Олимпиаде 22 февраля
Сегодня будет разыграно самое большое число наград в рамках одного дня (10), но нам из этого изобилия мало что светит.
Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. Александр Хорошилов способен войти в Топ-10. Начало в 08:15 по Барнаулу.
Шорт-трек. Женщины. 1000 м. В числе участниц от РФ Екатерина Ефременкова. Начало в 18:29. У мужчин на 500 м выступит Александр Шульгинов. Финальный раунд стартует в 18:18.
Биатлон. Женщины. Эстафета. Начало в 18:15 по Барнаулу, россиянки, напомним, не участвуют.
Ну и, наконец, самое важное событие для всех любителей спорта из Алтайского края. Единственный представитель региона на этих Играх сноубордист Андрей Соболев стартует в квалификации в параллельном гигантском слаломе. Начало в 10:27 по Барнаулу. Финал в этой дисциплине намечен на субботу.
Медальный зачет
Норвегия снова вышла на первое место, обойдя Германию. Отметим, что скандинавы находятся в одном шаге от повторения рекорда по золотым медалям на Олимпиаде. Пока их 13. В 2010 году сборная Канады выиграла 14 наград высшей пробы. Тогда же сборная США установила рекорд по общему числу медалей — 37. У Норвегии на данный момент 33 награды.
Сборная России в медальном зачете по-прежнему занимает 20-е место, не имея в активе ни одного золота. По общему числу медалей ситуация у россиян обстоит лучше — седьмое место с 13 наградами (0-4-9). Примечательно, что почти половину медалей России принесли лыжники (2 серебра и 4 бронзы).
Комментарии