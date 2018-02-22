Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал правительству 32 поручения по итогам "Форума действий" Общероссийского народного фронта, сообщает пресс-служба ОНФ.
Как рассказал руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов, поручения основаны на предложениях, которые в течение года прорабатывались активистами и экспертами фронта, а затем были выдвинуты на форуме.
"Эти поручения касаются защиты интересов детей, развития сельского хозяйства, строительства дорожной сети, внедрения во все сферы нашей жизни принципов цифровой экономики", — отметил Анисимов.
В качестве примера приводится поручение Минпромторгу и Минсвязи до 1 августа 2018 года представить предложения по вопросам формирования отдельной подпрограммы, включающей мероприятия по развитию передовых производственных технологий и внедрению новых форм организации производства.
Анисимов также поведал, что эксперты ОНФ продолжат работу над идеями, ставшими основой для порученийправительству, и будут поддерживать их реализацию в кабмине.
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