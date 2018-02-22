В Саратове грабитель напал на местного бизнесмена и попытался отобрать у него 700 тысяч рублей, но не смог, сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в пять часов утра в подъезде дома на улице 3-й Степной. 58-летний предприниматель смог отбиться от грабителя с помощью всей семьи.
На кадрах видно, что преступник выхватил борсетку и попытался сбежать, рассыпая при этом деньги. Однако на помощь бизнесмену пришел его сын в трусах и супруга в халате.
В результате грабитель-неудачник был вынужден сбежать ни с чем. Предпринимателю же пришлось обратиться за помощью к медикам. В больнице у мужчины диагностировали сотрясение мозга и закрытую травму черепа.
В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили, что по факту случившегося возбуждено дело о попытке грабежа. Сейчас правоохранители разыскивают нападавшего.
Комментарии