Большинство граждан западноевропейских стран не считают Россию частью Европы, сообщает "Sputnik.Мнения" со ссылкой на исследование авторитетной французской компании IFop.
Так, 65% французов и 52% британцев заявили, что Россия, по их мнению, не европейская страна. Противоположную точку зрения в этих странах высказали 29% и 35% респондентов соответственно.
В Германии не считают Россию европейским государством 46% респондентов. Однако немцев, которые признают Россию частью Европы, оказалось больше - 49%.
В Польше 77% опрошенных назвали Россию европейской страной, и только 20% заявили о противоположном.
В исследовании приняли участие 3228 человек старше 18 лет. Максимальная ошибка по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности в 95%.
Комментарии
о чём был опрос?
о географии или о политике?
если первое, то Россия - Европа, и те, кто этого не понимает - затупаны.
если второе, то да, Россия - не часть ЕС (Европейское сообщество). собственно, как и множество других стран, географически находящихся в Европе.
22.02.2018 09:28
Геноцид Эклеров
Имеется в виду Европа - как историческое и культурное понятие.
Но даже если брать чисто географические границы, то большая часть РФ находится в Азии. Да, а российское население предпочитает теснится в европейской части.
Швейцария не входит в ЕС, но кто-нибудь рискнет назвать ее неевропейской страной?