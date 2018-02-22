"Дачная амнистия" будет продлена до 1 марта 2020 года, соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении 21 февраля, пишет "Парламентская газета". В третьем чтении депутаты планируют принять документ 22 февраля.
"Дачная амнистия" - оформление домов в собственность в упрощенном порядке - продлевается на два года: с 1 марта 2018 года до 1 марта 2020 года", — сказал автор законопроекта, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
По предварительным расчетам, амнистией не успели воспользоваться порядка 1 миллиона человек. А с 2006 года, когда она вступила в силу, ее применили 3,5 миллиона граждан.
Законопроект также продлевает возможность установления предельных максимальных цен кадастровых работ регионами, в зависимости от видов объектов недвижимости, что позволит предотвратить необоснованное завышение цен на кадастровые работы, недвижимость: садовые дома, дачные и садовые земельные участки, а также объекты индивидуального жилищного строительства.
Как заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников, амнистия позволит сотням тысяч россиян не только реализовать право собственности, но и продолжать развитие дачного хозяйства, что положительно скажется на социальном положении жителей городов, особенно сегодняшней молодежи.
"Сотни семей сталкиваются сегодня с проблемой, куда отправить ребенка на летние каникулы. Далеко не у всех семей есть средства на заграничные путешествия или поездку к морю, а вот дача есть у очень многих. Поэтому надо поддерживать этот вид летнего отдыха", — отметил Плотников.
"Упрощенная схема регистрации садовых участков и домов — это основа, без которой сложно говорить о развитии садоводства в целом", — подчеркнул народный избранник.
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