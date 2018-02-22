Госдума объявила тендер на проведение социологического исследования, которое позволит определить ключевые проблемы восприятия россиянами нижней палаты парламента. Заявка опубликована на портале государственных закупок.
"Цель оказания услуг: выявление, обобщение и анализ оценок деятельности Госдумы и структуры общественного запроса к Госдуме в 2018 году, а также выявление, обобщение и анализ мнения населения, представителей отдельных целевых групп и экспертного сообщества относительно деятельности Госдумы, инициатив и проектов нормативно-правовых актов, ранняя диагностика возможных социальных и общественно-политических конфликтов", — говорится в заявке.
Исполнителя планируется определить по итогам открытого конкурса в конце марта. Максимальная цена контракта составляет 25,7 млн рублей.
Комментарии
за миллион выскажу общее мнение 90% россиян.
я за полляма мнение 91%
22.02.2018 08:16
Filin
уходи. за мной сказали не занимать.
я от Семен Семеныча...
Иван Иваныч сказал всех слать лесом. контракт уже на стадии подписания.
25,7 млн рублей. я воробья в поле загоняю, вот ведь людям денег девать некуда, нет чтоб детей полечить например, а не по смс собирать
тут двух мнений быть не может)
они могли бы дешевле всё узнать: любому Капитану Очевидность налить сто грамм и спросить)
ответ будет всенародно одобренным)
Основная масса граждан пассивна.
Фото отражают реальную их деятельность в думе