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Лыжники из РФ Денис Спицов и Александр Большунов в среду, 21 февраля, завоевали серебряную медаль в командном спринте свободным стилем на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Победителями в гонке стали норвежские спортсмены Мартин Йонсруд Сундбю и Йоханнес Хёсфлот Клэбо, бронза досталась французам Морису Манифике и Ришару Жуву.
Медаль стала третьей на текущей Олимпиаде для обоих лыжников: ранее Спицов выиграл бронзу в гонке на 15 километров свободным стилем, а Большунов — в спринте классическим стилем. Кроме этого, в активе спортсменов серебро в составе эстафетной команды.
ТАСС добавляет, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил обоих лыжников.
"Лыжники Денис Спицов и Александр Большунов завоевали еще одну медаль — серебро в командном спринте. Поздравляю!" — цитирует агентство сообщение главы кабмина.
Данная медаль стала 13-й для российских атлетов на Олимпиаде. В копилке россиян четыре серебряных и девять бронзовых медалей.
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