Фото: avoka.do
Заторы в семь баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края утром в четверг, 22 февраля. Об этом свидетельствуют данные соответствующего сервиса "Яндекса".
Наиболее сложная ситуация наблюдается на Павловском тракте, где пробка растянулась от кольцевого перекрестка до пересечения с улицей Фурманова, а также на проспекте Ленина, где заторы наблюдаются от пересечения с улицей Северо-Западной до площади Октября.
Кроме этого, пробки образовались на перекрестках Павловского тракта с улицами Просторной и Попова, в районе пересечений улицы Малахова с улицами Петра Сухова, Антона Петрова и Власихинской, на улицах Георгиева, Советской Армии, Сизова, Гоголя, а также на перекрестке пр-т Строителей – ул. Челюскинцев, пересечениях Красноармейского проспекта с улицами Пролетарской, Молодежной и проспектом Строителей.
Отметим, что на перекрестке проспект Строителей — улица Челюскинцев произошла авария, а на пересечении улицы Молодежной и проспекта Ленина ведутся ремонтные работы.
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