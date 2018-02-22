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Аналитическое агентство "Автостат" составило перечень авто по индексу остаточной стоимости, показывающему, насколько конкретная модель теряет в цене за последнее время. Об этом пишет РИА "Новости".
Рейтинг авто, которые меньше всего теряют в цене, среди представителей марок среднего сегмента возглавила японская Mazda (сохранность остаточной стоимости — 97,32%). На втором месте оказалась Toyota (94,98%), а на третьем — Subaru (90,60%).
В премиальном классе лидером стал шведский Volvo (сохранность остаточной стоимости — 87,06%). Второе и третье места достались японскому Lexus (82,35%) и немецкому Porsche (82,02%) соответственно.
В заключение подчеркивается, что меньше всего в цене потеряли те машины, которые в течение трех лет подорожали сильнее всего.
Комментарии
бред, вольво нахрен никому ненужны, замучаешься подорвать. марк 2 должен быть на первом месте, он с каждым годом только дорожает почему то
марков все меньше и меньше с каждым годом, а желающих испытать на прочность столб меньше не становится, вот и дорожают марки...
Т.е. вы хотите сказать, что подержанный порш за 400 тыщ руб. низя купить? Ну-ну.
юзаю тойоту -корону 91 год уже 10 лет каждый день ни одной поломки
какой марк 2 и порше за 400k? Речь же, максимум, о трехлетках идет. Хотя, насчет мазды, я бы поспорил
Слесар мех. работ
вот повезет-то следующему владельцу - ему менять нужно будет абсолютно все
22.02.2018 10:25
- гость -
Угу, знаю я таких, "ни одной поломки". Корыто смердит, пердит, искрит, дымит, трясётся, тарахтит, масло сроду не менялось, но едет. Кое-как, через пень-колоду, но едет. Раз едет - значит не сломалось, логика же.
что за експерт состовлял рейтинг!,?
Вольво самая теряющия в цене после Ягуар автомоб.марка.