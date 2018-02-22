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Новости

Появилось сообщение о смерти "гонщика" на BMW X5 Алексея Бикташева

, ИА "Амител"
По имеющимся данным, Алексея Бикташева похоронили 18 февраля

Фото: vk.com/barneos22

16 февраля в Рубцовске скончался Алексей Бикташев — виновник смертельного ДТП, в результате которого в Барнауле погибли два человека. Об этом сообщается в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".

В сообществе отмечается, что причиной смерти мужчины стала онкология. Также указывается, что информацию о кончине Бикташева подтвердили его родные. 

По данным группы, похороны мужчины прошли 18 февраля.

Напомним, резонансное ДТП произошло в апреле прошлого года на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. Пьяный молодой человек, находившийся за рулем BMW X5, на большой скорости проехал перекресток на красный свет и врезался в другую машину. После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода. Жертвами аварии стали 27-летняя девушка и 62-летний мужчина.

Как уже сообщал портал Amic.ru, в октябре прошлого года Октябрьский районный суд Барнаула приговорил Бикташева к шести годам колонии. В ноябре осужденный ходатайствовал об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, однако Центральный районный суд Барнаула отказал ему в этом. Тем не менее 28 декабря 2017 года Алтайский краевой суд постановил выпустить Бикташева на свободу.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.02.2018 09:14
- гость -

Бог не фраер, все видит.

0  0
22.02.2018 09:15
- гость -

земля пухом!!

0  0
22.02.2018 09:20
- гость -

туда и дорога

0  0
22.02.2018 09:23
- гость -

самое плохое, это то что никакого бога не существует. И наказание за смерть двух человек он мог получить только при жизни, а оно было не достаточно суровое.

0  0
22.02.2018 09:24
- гость -

Где поссать на могилку? Не поленюсь, сгоняю.

0  0
22.02.2018 09:24
- гость -

судя по тому как отмазывали, вполне возможно, что справка о смерти липовая... но вряд ли кто будет проверять. не верю в такие совпадения

0  0
22.02.2018 09:26
гость

Конечно родные подтвердили. А где официальное обращение суда о том, что дело закрыто в связи со смертью обвиняемого? На днях же пересматривали его дело? Впрочем даже не мешает сделать новый паспорт и уехать куда подальше. Теперь уже никогда правды не узнаем. Справедливо было, если бы он сразу же намотался на дерево. Хотя нет, дерево жалко. Лучше на столб.

0  0
22.02.2018 09:27
- гость -

О покойниках либо хорошее говорят либо молчат, так что промолчу.

0  0
22.02.2018 09:28
- гость -

нам всем туда дорога будет...не судите не судимы будите!

0  0
22.02.2018 09:28
Гость. Просто гость.

Жизнь, судьба, Бог (кому как удобно) оказались более справедливыми судьями.

0  0
22.02.2018 09:31
- гость -


22.02.2018 09:28
- гость -

да. будем все. но не все перед этим двоих жизни лишат.

0  0
22.02.2018 09:35
- гость -

22.02.2018 09:24
- гость -
судя по тому как отмазывали, вполне возможно, что справка о смерти липовая... но вряд ли кто будет проверять. не верю в такие совпадения
+1000000000000000000000000000000000000

0  0
22.02.2018 09:36
- гость -

22.02.2018 09:31!!!!!!!!если бы все знали где упадут солому б подстелили...неизвестно что может случиться не зарекайтесь в вашей жизни

0  0
22.02.2018 09:38
- гость -


22.02.2018 09:36
- гость -

не оправдывайте ушлепка. или родня?

0  0
22.02.2018 09:38
- гость -

Как сообщили «ПОЛИТСИБРУ» в пресс-службе ведомства, Алексей Бикташев жив. Таким образом, слухи о его смерти не подтвердились. В ведомстве не уточнили, чем болен обвиняемый. Напомним, что сейчас он находится в туберкулезной больнице № 12 УФСИН России по Алтайскому краю.

0  0
22.02.2018 09:39
- гость -

Нет, справки не было, потом хрен докажешь кому что живой. Просто появилась информация, просто родственники подтвердили, просто спрятали, на время...

0  0
22.02.2018 09:40
Kimi

Почему-то я тоже усомнился в правдивости сей новости....

0  0
22.02.2018 09:42
- гость -


22.02.2018 09:38
- гость -


этот пост от 30 августа 17 года

0  0
22.02.2018 09:46
Гость

Собаки собачья смерть

0  0
22.02.2018 09:47
- гость -


22.02.2018 09:36
- гость -
Давай твою дочь и твоего папу завалим, а потом тебе скажем "если бы все знали где упадут солому б подстелили...неизвестно что может случиться не зарекайтесь в вашей жизни". Ну а чо, просто оказались не в том месте и не в то время, ну убил, делов-то, дело житейское. Папа всё равно старенький уже, а дочу новую родишь, чо такого-то. Не судите, да не судимы будете)

0  0
22.02.2018 09:49
- гость -

22.02.2018 09:42
- гость -
Фото в после от 30.08.17 а сам пост от 22.02

0  0
22.02.2018 09:50
Гость. Просто гость.

22.02.2018 09:27
- гость -

«О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», — изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н. э.).

0  0
22.02.2018 09:51
- гость -

каждому свое)кого и когда где как ты сказала завалят

0  0
22.02.2018 09:52
- гость -

В диагноз-то никто не верил, а уж в смерть... Да еще так вовремя... В наше время, да имея денежки и влиятельных родственничков, такой аттракцион несложно устроить!

0  0
22.02.2018 09:53
Геноцид Эклеров

туда и дорога

0  0
22.02.2018 09:55
- гость -


22.02.2018 09:49
- гость -

на политсибе за сегодня всего 4 (четыре) новости. про этого ушлепка ни одной

сообщение в инстаграмме было написано в 22:02 (двадцать два часа две минуты), а не 22 февраля

0  0
22.02.2018 09:55
- гость -

Нисколько не сомневаюсь,что жив подонок....

0  0
22.02.2018 09:58
- гость -

Рубцовчане есть? Подтвердите?

0  0
22.02.2018 09:58
- гость -

9.36, а если твой сын кого задавит, так же скажешь?) сомневаюсь. Поэтому не судите, да не судимы будете кто то очень мудрый сказал.

0  0
22.02.2018 10:02
- гость -

Амик,если вы печатаете подобные новости,то не поленитесь прогуляться до кладбища и сфотать могилку и приложить сей фотодокумент к новости(((( А так - очень похоже на сплетни(((

0  0
22.02.2018 10:03
- гость -

22.02.2018 09:40
Kimi
Почему-то я тоже усомнился в правдивости сей новости....
---
ну, т.к. сама новость звучит так "появилось сообщение", то она правдива
а вот сообщение правдиво - вряд ли

0  0
22.02.2018 10:08
Мурзик

Рак щитовидной железы!!! Живу с этим диагнозом уже больше 20 лет!!!
Он не собирался сидеть и испытывать лишения, а эта мулька хороший и недорогой способ уйти в тень! Переедет в другой регион( скорее всего уже) изменит две буквы в паспорте и будет жить и не тужить!!!

0  0
22.02.2018 10:08
- гость -

Отмазали его.

0  0
22.02.2018 10:14
- гость -


22.02.2018 10:02
- гость -
Вполне возможно, что могилка существует, и даже гроб закопан с манекеном. Не так уж это и дорого. Всяко дешевле, чем взятки судьям.

0  0
22.02.2018 10:21
- гость -

http://www.amic.ru/news/407887/

Простите, а что рассматривали тогда вчера в суде,если он скончался 16.02?

0  0
22.02.2018 10:25
Ирина

Не верю. Как то все совпало странным образом. Отмазали его 100%.

0  0
22.02.2018 10:27
Гость

Жалко всех конечно и "гонщика" тоже, он конечно виноват! На тот момент, как я полагаю ему был поставлен страшный диагноз, а сам молодой, планы на целую жизнь и не выдержал парень, сдали нервы, в состоянии нервного срыва, депрессии, нажал на газ и так получилось. Слышал много раз когда ставят такой диагноз, человек первое время как зомби живет не может поверить что это с ним. Кто из вас писателей и писающих на могилу, знает свою реакцию на такое известие, что вам осталось жить чуть чуть?! Всех жалко.

0  0
22.02.2018 10:29
- гость -

9.36, а если твой сын кого задавит, так же скажешь?

Он не случайно задавил, а намеренно, сев пьяным за руль. Дальше уже не стоит рассматривать события, они вытекают из первого.

0  0
22.02.2018 10:31
- гость -

не выдержал парень, сдали нервы, в состоянии нервного срыва, депрессии, нажал на газ и так получилось.

в состоянии алкогольного опьянения сел

0  0
22.02.2018 10:37
Я

судя по тому как отмазывали, вполне возможно, что справка о смерти липовая... но вряд ли кто будет проверять. не верю в такие совпадения
+1000000000000000000000000000000000000

полностью поддерживаю, делают дураков из всех и еще так публично

0  0
22.02.2018 10:39
- гость -

22.02.2018 10:27
Гость

все это понятно, но... он подверг опасности многих людей из-за своего так скажем, несчастье, а это уже эгоизм. типа мне хреново, то и плевать на все и всех... не жаль... нормальные люди в такие моменты как раз думают о своих планах, о том чего не успел или не успеет, о своей семье, как им постараться в оставленной время помочь жить без него, задел оставить какой-то, может детям передать что-то, наследство, свои мысли и переживания, словами, может записать аудио/видео. а так тупа с горя нажраться и и ехать жалея себя можно и не только по причине что тебе поставили страшный диагноз, но по любому поводу, работа например, девушка, свобода и т.д.

0  0
22.02.2018 10:39
Мурзик


22.02.2018 10:27
Гость
Вы о каких страшных муках тут пишите!! Я знаю что это за болезнь и уже больше 20 лет живу с ней!!! Не иду давить и убивать а живу и созидаю!!!

0  0
22.02.2018 10:42
- гость -

семье обязательно откликнется, если они такой ужасной ложью прикрывают родственника....
тоже не верю в такие совпадения, прям в период повторного рассмотрения дела о заключении он скончался.....???????

0  0
22.02.2018 10:46
- гость -

Странно, что дело 21.02 передали в краевой суд, а сегодня вдруг выяснилось, что он умер еще 16.02. Думаю если бы он умер 16.02 стало бы известно еще тогда, а не спустя неделю.

0  0
22.02.2018 10:50
Александр

Ещё раз призываю:лишить всех больных возможности садиться за руль, болен-ходи пешком, бери такси, дыши воздухом

0  0
22.02.2018 10:58
- гость -


22.02.2018 10:50
Александр
Вообще-то это и в ПДД есть - больным, сирым и убогим за рулём делать нечего.

0  0
22.02.2018 11:00
- гость -

22.02.2018 10:29
- гость -
Нет, не так. Сел пьяным намеренно, задавил нечаянно - вот. Это большая разница

0  0
22.02.2018 11:12
- гость -

Убийца, не гонщик.

0  0
22.02.2018 11:19
Alex3k

22.02.2018 09:38
- гость -
Как сообщили «ПОЛИТСИБРУ»...

Только на самом сайте аналогичная информация о смерти, никаких опровержений нет.
http://politsib.ru/news/101851

0  0
22.02.2018 11:22
- гость -

22.02.2018 11:19
Alex3k

да выяснили уже. он прошлогоднюю кашу за свежий стейк принял.

0  0
22.02.2018 11:23
гость

Появилось сообщение о смерти "гонщика" на BMW X5 Алексея Бикташева

На заборе что написано? А за забором дрова. СМИ и не такое ещё напишут...

0  0
22.02.2018 11:31
- гость -

Информация о смерти "лихача" на BMW в Алтайский краевой суд не поступала

http://www.amic.ru/news/407989/

0  0
22.02.2018 11:50
Александр

Я как человек не верующий, и не боящийся сказать любое верное слово либо о покойнике либо в пост, нарекаю его - контрацептивом.

0  0
22.02.2018 14:04
- гость -


- гость -
О покойниках либо...

так о том и вопрос.

сдали нервы, в состоянии нервного срыва, депрессии, нажал на газ и так получилось

Адриано Челентано в таких случаях дрова рубил.
Пошел бы бабульке какой помог...

0  0
22.02.2018 14:26
- гость -

свалил в Казахстан?

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Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

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