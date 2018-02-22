Фото: vk.com/barneos22
16 февраля в Рубцовске скончался Алексей Бикташев — виновник смертельного ДТП, в результате которого в Барнауле погибли два человека. Об этом сообщается в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
В сообществе отмечается, что причиной смерти мужчины стала онкология. Также указывается, что информацию о кончине Бикташева подтвердили его родные.
По данным группы, похороны мужчины прошли 18 февраля.
Напомним, резонансное ДТП произошло в апреле прошлого года на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. Пьяный молодой человек, находившийся за рулем BMW X5, на большой скорости проехал перекресток на красный свет и врезался в другую машину. После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода. Жертвами аварии стали 27-летняя девушка и 62-летний мужчина.
Как уже сообщал портал Amic.ru, в октябре прошлого года Октябрьский районный суд Барнаула приговорил Бикташева к шести годам колонии. В ноябре осужденный ходатайствовал об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, однако Центральный районный суд Барнаула отказал ему в этом. Тем не менее 28 декабря 2017 года Алтайский краевой суд постановил выпустить Бикташева на свободу.
Комментарии
Бог не фраер, все видит.
земля пухом!!
туда и дорога
самое плохое, это то что никакого бога не существует. И наказание за смерть двух человек он мог получить только при жизни, а оно было не достаточно суровое.
Где поссать на могилку? Не поленюсь, сгоняю.
судя по тому как отмазывали, вполне возможно, что справка о смерти липовая... но вряд ли кто будет проверять. не верю в такие совпадения
Конечно родные подтвердили. А где официальное обращение суда о том, что дело закрыто в связи со смертью обвиняемого? На днях же пересматривали его дело? Впрочем даже не мешает сделать новый паспорт и уехать куда подальше. Теперь уже никогда правды не узнаем. Справедливо было, если бы он сразу же намотался на дерево. Хотя нет, дерево жалко. Лучше на столб.
О покойниках либо хорошее говорят либо молчат, так что промолчу.
нам всем туда дорога будет...не судите не судимы будите!
Жизнь, судьба, Бог (кому как удобно) оказались более справедливыми судьями.
22.02.2018 09:28
- гость -
да. будем все. но не все перед этим двоих жизни лишат.
22.02.2018 09:24
- гость -
судя по тому как отмазывали, вполне возможно, что справка о смерти липовая... но вряд ли кто будет проверять. не верю в такие совпадения
+1000000000000000000000000000000000000
22.02.2018 09:31!!!!!!!!если бы все знали где упадут солому б подстелили...неизвестно что может случиться не зарекайтесь в вашей жизни
22.02.2018 09:36
- гость -
не оправдывайте ушлепка. или родня?
Как сообщили «ПОЛИТСИБРУ» в пресс-службе ведомства, Алексей Бикташев жив. Таким образом, слухи о его смерти не подтвердились. В ведомстве не уточнили, чем болен обвиняемый. Напомним, что сейчас он находится в туберкулезной больнице № 12 УФСИН России по Алтайскому краю.
Нет, справки не было, потом хрен докажешь кому что живой. Просто появилась информация, просто родственники подтвердили, просто спрятали, на время...
Почему-то я тоже усомнился в правдивости сей новости....
22.02.2018 09:38
- гость -
этот пост от 30 августа 17 года
Собаки собачья смерть
22.02.2018 09:36
- гость -
Давай твою дочь и твоего папу завалим, а потом тебе скажем "если бы все знали где упадут солому б подстелили...неизвестно что может случиться не зарекайтесь в вашей жизни". Ну а чо, просто оказались не в том месте и не в то время, ну убил, делов-то, дело житейское. Папа всё равно старенький уже, а дочу новую родишь, чо такого-то. Не судите, да не судимы будете)
22.02.2018 09:42
- гость -
Фото в после от 30.08.17 а сам пост от 22.02
22.02.2018 09:27
- гость -
«О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», — изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н. э.).
каждому свое)кого и когда где как ты сказала завалят
В диагноз-то никто не верил, а уж в смерть... Да еще так вовремя... В наше время, да имея денежки и влиятельных родственничков, такой аттракцион несложно устроить!
туда и дорога
22.02.2018 09:49
- гость -
на политсибе за сегодня всего 4 (четыре) новости. про этого ушлепка ни одной
сообщение в инстаграмме было написано в 22:02 (двадцать два часа две минуты), а не 22 февраля
Нисколько не сомневаюсь,что жив подонок....
Рубцовчане есть? Подтвердите?
9.36, а если твой сын кого задавит, так же скажешь?) сомневаюсь. Поэтому не судите, да не судимы будете кто то очень мудрый сказал.
Амик,если вы печатаете подобные новости,то не поленитесь прогуляться до кладбища и сфотать могилку и приложить сей фотодокумент к новости(((( А так - очень похоже на сплетни(((
22.02.2018 09:40
Kimi
Почему-то я тоже усомнился в правдивости сей новости....
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ну, т.к. сама новость звучит так "появилось сообщение", то она правдива
а вот сообщение правдиво - вряд ли
Рак щитовидной железы!!! Живу с этим диагнозом уже больше 20 лет!!!
Он не собирался сидеть и испытывать лишения, а эта мулька хороший и недорогой способ уйти в тень! Переедет в другой регион( скорее всего уже) изменит две буквы в паспорте и будет жить и не тужить!!!
Отмазали его.
22.02.2018 10:02
- гость -
Вполне возможно, что могилка существует, и даже гроб закопан с манекеном. Не так уж это и дорого. Всяко дешевле, чем взятки судьям.
http://www.amic.ru/news/407887/
Простите, а что рассматривали тогда вчера в суде,если он скончался 16.02?
Не верю. Как то все совпало странным образом. Отмазали его 100%.
Жалко всех конечно и "гонщика" тоже, он конечно виноват! На тот момент, как я полагаю ему был поставлен страшный диагноз, а сам молодой, планы на целую жизнь и не выдержал парень, сдали нервы, в состоянии нервного срыва, депрессии, нажал на газ и так получилось. Слышал много раз когда ставят такой диагноз, человек первое время как зомби живет не может поверить что это с ним. Кто из вас писателей и писающих на могилу, знает свою реакцию на такое известие, что вам осталось жить чуть чуть?! Всех жалко.
9.36, а если твой сын кого задавит, так же скажешь?
Он не случайно задавил, а намеренно, сев пьяным за руль. Дальше уже не стоит рассматривать события, они вытекают из первого.
не выдержал парень, сдали нервы, в состоянии нервного срыва, депрессии, нажал на газ и так получилось.
в состоянии алкогольного опьянения сел
судя по тому как отмазывали, вполне возможно, что справка о смерти липовая... но вряд ли кто будет проверять. не верю в такие совпадения
+1000000000000000000000000000000000000
полностью поддерживаю, делают дураков из всех и еще так публично
22.02.2018 10:27
Гость
все это понятно, но... он подверг опасности многих людей из-за своего так скажем, несчастье, а это уже эгоизм. типа мне хреново, то и плевать на все и всех... не жаль... нормальные люди в такие моменты как раз думают о своих планах, о том чего не успел или не успеет, о своей семье, как им постараться в оставленной время помочь жить без него, задел оставить какой-то, может детям передать что-то, наследство, свои мысли и переживания, словами, может записать аудио/видео. а так тупа с горя нажраться и и ехать жалея себя можно и не только по причине что тебе поставили страшный диагноз, но по любому поводу, работа например, девушка, свобода и т.д.
22.02.2018 10:27
Гость
Вы о каких страшных муках тут пишите!! Я знаю что это за болезнь и уже больше 20 лет живу с ней!!! Не иду давить и убивать а живу и созидаю!!!
семье обязательно откликнется, если они такой ужасной ложью прикрывают родственника....
тоже не верю в такие совпадения, прям в период повторного рассмотрения дела о заключении он скончался.....???????
Странно, что дело 21.02 передали в краевой суд, а сегодня вдруг выяснилось, что он умер еще 16.02. Думаю если бы он умер 16.02 стало бы известно еще тогда, а не спустя неделю.
Ещё раз призываю:лишить всех больных возможности садиться за руль, болен-ходи пешком, бери такси, дыши воздухом
22.02.2018 10:50
Александр
Вообще-то это и в ПДД есть - больным, сирым и убогим за рулём делать нечего.
22.02.2018 10:29
- гость -
Нет, не так. Сел пьяным намеренно, задавил нечаянно - вот. Это большая разница
Убийца, не гонщик.
22.02.2018 09:38
- гость -
Как сообщили «ПОЛИТСИБРУ»...
Только на самом сайте аналогичная информация о смерти, никаких опровержений нет.
http://politsib.ru/news/101851
22.02.2018 11:19
Alex3k
да выяснили уже. он прошлогоднюю кашу за свежий стейк принял.
Появилось сообщение о смерти "гонщика" на BMW X5 Алексея Бикташева
На заборе что написано? А за забором дрова. СМИ и не такое ещё напишут...
Информация о смерти "лихача" на BMW в Алтайский краевой суд не поступала
http://www.amic.ru/news/407989/
Я как человек не верующий, и не боящийся сказать любое верное слово либо о покойнике либо в пост, нарекаю его - контрацептивом.
- гость -
О покойниках либо...
так о том и вопрос.
сдали нервы, в состоянии нервного срыва, депрессии, нажал на газ и так получилось
Адриано Челентано в таких случаях дрова рубил.
Пошел бы бабульке какой помог...
свалил в Казахстан?