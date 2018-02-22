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Американский лидер Дональд Трамп предложил разрешить учителям носить с собой оружие для самообороны. Речь об этом зашла во время встречи с подростками, ставшими свидетелями стрельбы в школе во Флориде, в результате которой погибли 17 человек. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на The Hill.
По словам президента США, если бы в школе находился умеющий обращаться с огнестрельным оружием преподаватель, то происшествие могло бы закончиться менее плачевно. Трамп подчеркнул, что речь идет о скрытом ношении оружия, а все педагоги должны будут проходить спецподготовку.
Идею выдать оружие учителям подал один из родителей, который присутствовал на встрече в Белом доме. Глава Соединенных Штатов тут же провел голосование среди присутствующих, попросив их поднять руки, если они одобряют эту идею.
Республиканец предположил, что многие будут против подобной инициативы, при этом многим она понравится.
Напомним, жертвами стрельбы, которая произошла в школе Парклэнда, стали 17 человек. Пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии. Всего ранения получили 14 человек. Стрелком оказался 19-летний бывший ученик данного заведения по имени Николас Круз. Молодого человека ранее исключили по дисциплинарным причинам. Полицейские задержали Круза вскоре после инцидента.
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