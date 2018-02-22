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Руководитель Управления Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Леонид Харитонов предстанет перед судом по обвинению в присвоении и растрате.
Рассмотрением уголовного дела займется Центральный районный суд Барнаула. На сайте судебной инстанции уже появилась карточка дела.
Между тем в ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении сотрудника Межрегионального управления Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
При этом фамилии обвиняемого в ведомстве не указывают. Впрочем, очевидно, что речь идет именно о господине Харитонове, которого, напомним, на период предварительного следствия отстранили от должности.
Обвиняемому инкриминируют то, что в мае 2016 года он отдохнул в Санкт-Петербурге под видом выполнения служебного задания, потратив на это 60 тысяч рублей бюджетных средств.
В этой связи Харитонов обвиняется по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Леонид Викторович Харитонов родился 11 октября 1953 года в Бийске. В 1980 году окончил алтайский "политех" по специальности "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты". В 2004 году прошел переподготовку в Сибирской академии государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление". В природоохранных органах работает с 1984 года.
Комментарии
дадут условно и пойдет отдыхать на ворованные миллионы, еще и с нехилой пенсией