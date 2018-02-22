Выборы только кажутся скукотищей, но ходить на выборы надо. Так человек может занять свое место в истории страны. Такое заявление на встрече с молодыми волонтерами в Барнауле сделал депутат Госдумы, известный советский и российский спортсмен, греко-римский борец Александр Карелин. В регион он приехал на 2 дня, 21-22 февраля.
Он уже встретился с депутатами-единороссами краевого парламента и Барнаульской городской Думы. В эти минуты посещает школу летной подготовки в поселке Лесной.
Также пройдет встреча с губернатором региона Александром Карлиным, руководством АКЗС, встреча с молодыми предпринимателями.
Накануне гость заглянул в региональный избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина, где общался с волонтерами и членами штаба. Александр Карелин является участником инициативной группы, поддержавшей выдвижение Путина. Разумеется, на встрече он много сказал в поддержку кандидата. Но мы расскажем не об этом.
Очень эмоционально и красноречиво депутат Карелин призывал молодых людей идти на выборы.
"Заходишь (на избирательный участок — прим.ред.), казалось бы, скукотища, избирательная комиссия, какие-то люди сидят. Приходишь с паспортом, тебя ищут в списках, отмечают, выдают тебе инструмент для голосования. К инструменту есть еще вместилище, где ты можешь интимно поставить галочку за своего кандидата. Но ты понимаешь, что ты часть огромного мощного целого", — сказал он одному из волонтеров в ответ на вопрос, почему надо ходить на выборы.
По его словам, выборы — это самое очевидное, самое массовое добровольческое движение.
"Надо прийти, попробовать, ощутить, и появится азарт (...). Приходите на выборы, это ваше место в истории государства", — продолжил эмоциональную зарядку московский гость.
Известный спортсмен заявил, что тот, кто не ходит на выборы, словно стоит на перроне возле несущегося мимо поезда, который называется жизнь. Выборы должны стать "привычкой влиять".
"Есть горячие головы, которые считают себя речистыми и нахрапистыми пропагандистами своих историй (...). Если ты не согласен — организуй сам, веди за собой, а не занимайся митинговщиной. Это как если у тебя зубы болят, ты не только на них обиделся, ты перестал их чистить, а потом начнешь жаловаться, что они у тебя выпали", — сказал он, уже скорее обращаясь не к волонтерам, а к условным противникам и выборов в частности, и системы в целом.
Волонтерам, которые в день выборов будут работать на участках наблюдателями, ментор-Карелин напоследок сказал: "Мы добиваемся правды, а не эффекта".
Комментарии
Очень здорово прошло общение с Карелиным. Настолько зарядил позитивом и активностью, что хочется прям сейчас идти и действовать!
22.02.2018 10:38
Время действо
Очень здорово прошло общение с Карелиным. Настолько зарядил позитивом и активностью, что хочется прям сейчас идти и действовать!
Прямо сейчас ...к инструменту ... к вместилищу, где ты можно интимно поставить галочку
выборы с вместилищем, но без выбора