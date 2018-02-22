Фото: kto-chto-gde.ru
В России с четверга, 22 февраля, вступили в силу новые правила прохождения техосмотра. Теперь автомобилистам придется обязательно иметь в наличии не только знак аварийной остановки, но и аптечку, пишет РИА "Новости" со ссылкой на постановление правительства, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации.
Также новый регламент запрещает пользоваться машиной при повреждениях и дефектах усилителя руля. Отмечается, что шипованная резина должна быть установлена на все четыре колеса.
Кроме этого, автомобилистам запретили использовать бесцветные или окрашенные оптические детали и тонировать фары, снимать предусмотренные конструкцией стеклоочистители и стеклоомыватели.
Агентство напоминает, что ранее Минэкономразвития предложило ужесточить наказание за фиктивный техосмотр. Операторов, которые разрешили эксплуатацию не прошедших ТО автомобилей, предлагают штрафовать на 10 тысяч рублей. При этом за те же действия, совершенные группой лиц по сговору, нарушителям грозит до четырех лет лишения свободы.
Автовладельцев, которые не прошли техосмотр, предлагают штрафовать на 800 рублей.
Комментарии
Сварщиков к китайским ксеноном станет меньше? -или стоимость оформления "не выходя из дома" станет дороже?
Ещё бы запретили использовать прямотоки или машины с чрезмерным шумом и/или выбросами.
лучше бы запретили тонированные стопаки
и занавески на окнах, а то скоро горшочки с геранями начнут преляпывать к окнам, какой то колхозный тюнинг.
То чувство когда прошел техосмотр на два года неделю назад)))
22.02.2018 11:27
- гость -
А если занавески родные, с Японии???
А что, раньше аптечку было иметь не обязательно? Каждый год ее предъявлял..
вот эти дефекты гидроуселителя руля если будут сильно зырить и отшивать по ним то с половину машин выпилится сразу потому как у половины рейка чуть-чуть да подтекает а стоит она весьма не слабо.
22.02.2018 11:55
Согласен. Как вариант перед техосмотром на мойку двигателя съездить.