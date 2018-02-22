Олимпийские соревнования сноубордистов с участием представителя Алтайского края Андрея Соболева перенесены на 2 дня из-за плохой погоды. Теперь в деле нашего спортсмена мы сможем увидеть только в субботу.
Квалификация в параллельном гигантском слаломе была намечена на 10:00 по барнаульскому времени 22 февраля. Однако организаторы сдвинули соревнования на 24-е число из-за плохой погоды. При этом идущие в то же время соревнования у горнолыжников почему-то отменять не стали.
Таким образом Андрей Соболев сможет стартовать только 24 февраля рано утром. Финал в этой дисциплине ориентировочно начнется в этот же день в 11:30 по Барнаулу. Кроме Андрея Соболева в квалификации от России выступят Вик Уайлд, Дмитрий Логинов и Дмитрий Сарсембаев.
Добавим, в Пхенчхане также перенесли соревнования по женскому ски-кроссу. Как сообщает официальный сайт Игр, квалификация сдвинута с 23 на 22 февраля, она начнется в 8:00 по барнаульскому времени. В это же время, но 23 февраля, начнется финал.
Комментарии
Вот так и рождаются слухи и сплетни! Достаточно прилепить громкий и с явным намеком на скандал заголовок к новости про банальную плохую погоду - и понеслось! Ведь не секрет, что большинство людей просматривают только заголовки новостей - на большее при нынешнем бешеном темпе жизни просто физически не хватает времени. И получается, что журналисты невольно или намеренно дезинформируют публику.