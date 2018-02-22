Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Магазины сети "Лента", купленные у ГК "Холидей", будут открыты в Барнауле и других городах Сибири весной этого года.
Как сообщает журнал "Эксперт Сибирь", о планах развития сети рассказала менеджер по связям с общественностью и государственными органами "Ленты" Мария Филиппова.
"Несмотря на присутствие большинства крупнейших игроков, рынок Сибири все еще имеет большой потенциал к насыщению сетевым ритейлом. Мы продолжим развивать формат гипермаркетов, а также активно наращивать присутствие в сегменте супермаркетов", — отметила она.
По словам представителя сети, в 2017 году компания приобрела 22 супермаркета в Новосибирске, Кемерово и Барнауле. Эти торговые точки "Лента" планирует открыть под своим брендом весной 2018 года.
Напомним, что в Барнауле в настоящее время работают три торговые точки сети "Лента". Они расположены по адресам: проспект Ленина, 102В; улица Власихинская, 67 и Павловский тракт, 156.
Теперь же в городе, судя по всему, появятся новые магазины сети в формате супермаркет.
Комментарии
Да я лучше голодная посижу,чем вот так за корзинку буду давиться.Пошло оно все!
В последнее время только голодать и остается от очередей!
Вот радости то стоять в километровых очередях, лучше возле дома в магаз сгонять по быстрому
А всё плачут денег нет, самый бедный регион.... конечно - куча Лексусов и в Ленту не пробиться, нищие же все
судя по очередям и забитой парковки около каждой Ленты - не скажешь, что народ голодает в Барнауле! И судя по мусорным бакам во дворах, которые не успевают мусоровозы опустошать( именно пищевые отходы и тара после них....
Мне нравится рыбный асортимент ленты, а так же разные вкусняшки. Жду открытия возле старого базара.
В ленте ни разу не купила тухляка , в отличае от одного небезызвестного магазина ра.
Татьяны, так люди ломятся в ленту в надежде купить товары подешевле по акциям. Конечно, бедные, богатые около дома втридорого это же покупают без очередей.
Все нищие на Амике сидят )))
Помнится работала в киоске в 2006 году. Так хозяйка постоянно затаривалась в Ленте, накрутку делала от 30 до 40% и эта цена была ниже, чем в магазинах у дома(любых). Сейчас, вот лично разницы вобще не вижу между всеми ценами (уже не работаю там, и , естественно цены сравниваю без накруток).... Что хорошего в этой Ленте???? Переться хрен знает куда...
Магазин "Лента", сразу вспоминается противный запах несвежей рыбы и покрытые плесенью фрукты, хотя может быть это и вкусно тем, кто ездит на "Лексах и т.д.