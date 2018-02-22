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"Хватит ждать наград": Карлин покритиковал министров за реализацию проектов

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Глава региона призвал правительство взять за основу федеральные алгоритмы реализации проектов

Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в среду, 21 февраля, в ходе очередного заседания правительства призвал министров активнее включаться в работу по участию в федеральных проектах. В ходе обсуждения основных итогов реализации приоритетных проектов федерального уровня глава края призвал взять за основу уже существующие алгоритмы федерального центра и применять их в регионе в каждом муниципалитете. Причем во время обсуждения этого вопроса Александр Карлин несколько раз довольно жестко высказался по отношению к министрам, призвав их начать заниматься не бумажной работой, а конкретными проблемами.

"Не хочу утверждать, что у нас нет проблем. Проблемы есть, они заключаются в том, что инерционные моменты в работе ряда наших министерств и ведомств сохраняются. Медленно уходим от бумажных приоритетов, но мало сосредотачиваем свои силы на практическом их решении. Требует усовершенствования наше взаимодействие с нашим уровнем власти. Целый ряд наших проектов проседают на пути регион-муниципалитет. Требует активизации наша работа на площадках федеральных министерств и ведомств. Она должна осуществляться постоянно, мы должны из первых рук получать от них всю информацию. По-другому мы не можем себе позволить работать, учитывая особенность бюджета Алтайского края. Мы не так богаты, чтобы позволить себе держать паузы для того, чтобы подключиться к проекту или нет. Мы должны их решать на подготовительном этапе. И если нам он будет полезен — активно включаться", — начал свою вступительную речь во время заседания глава региона.

Далее заместитель председателя правительства Алтайского края Николай Чиняков представил присутствующим конкретные результаты работы по каждому из 17 приоритетных проектов, которые реализовывали в регионе в 2017 году.

Особое внимание было уделено дорогам и образованию, на которые выделялось наибольшее количество денег. Обратившись к задачам на 2018 год, он подчеркнул, что все органы власти в установленные сроки заключили соглашения о получении средств федерального бюджета в рамках приоритетных направлений. Общая сумма средств, полученных из федеральных источников, составляет 4 миллиарда рублей.

Александр Карлин попросил переключить презентацию министра на слайд, посвященный проекту "Безопасные и качественные дороги". Он призвал правительство работать по разработанной Минтрансом схеме ремонта дорог и в Алтайском крае. В частности, алгоритмы работы по приоритетным проектам, сформированные на федеральном уровне, должны стать образцом для каждого муниципального образования. В качестве примера Александр Карлин использовал работу по реализации приоритетного направления "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле и предложил опробовать ее в Бийске и Рубцовске.

"Ничего не нужно изобретать, следует сделать ровно то же, что с нами сделало федеральное министерство: под выделенные ресурсы поставлены конкретные задачи — определенное количество улиц и дорог привести в нормативное состояние, уменьшить общую аварийность и сократить число площадок с высокой угрозой аварийности. Мы должны не просто давать муниципалитетам средства из регионального дорожного фонда, а давать их по разработанному на федеральном уровне алгоритму. Это гарантия того, что в муниципалитетах будут правильно и эффективно использовать направленные им средства. Работая по такому алгоритму, мы получим нужные нам результаты. Иначе мы так и будем ходить вокруг Барнаульской агломерации. Она, конечно, очень важна, но есть и другие. Мы убеждаемся, что ресурсы, получаемые муниципалитетами на дороги, не всегда идут правильно и по назначению. По Рубцовску — неосвоение средств. Надо несколько важных муниципалитетов поставить в аналогичный алгоритм. Мы пропели первый куплет хорошего марша. Мы  должны его теперь дополнить последующими куплетами. Нам предлагают модель управления, которую нужно осмыслить", — добавил Карлин.

Глава правительства подчеркнул, что только при такой схеме будут решены поставленные президентом задачи. Александр Карлин также подчеркнул, что такой алгоритм действий применим и в сфере образования. Например, известны все параметры работы, которую мы должны выполнить до 2025 года по федеральной программе с привлечением средств федерального бюджета: количество новых школ, ученических мест и так далее. Но у Алтайского края есть заведения, которые не вошли в программу по той или иной причине. Поэтому губернатор призвал в каждом муниципалитете сформировать подобный проект, чтобы к 2025 году решить задачу перехода на односменный режим работы в каждой школе.

"У меня к вам просьба. Не просто посидеть и поприсутствовать здесь, но и осмыслить то, о чем идет речь. Это заданные управленческие модели, которые мы должны реализовать. Каждый муниципалитет должен иметь свой запрос, где бы они видели внятную картину того, что необходимо делать. Чтобы не было так, что Николай Николаевич Чиняков сегодня отчитался, мы по федеральным проектам отработали, и начинаете ждать после этого наград. Хватит ждать наград. Можете и не дождаться… Это нелегко, но необходимо исполнять, а не просто отчитываться об организационных мероприятиях", — обратился губернатор ко всем присутствовавшим министрам.

Отметим, что на федеральном уровне определены 11 приоритетных направлений стратегического развития страны. В 2017 году на территории края реализовывали 17 приоритетных проектов на сумму более 2,9 миллиарда рублей.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

22.02.2018 11:21
- гость -

Заставить шевелить булками тех кто 20-30 лет только ждал - к сожалению невозможно тов. Карлин.

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