Мастер-Класс, концерты и спектакли: как провести последние февральские выходные в этом году — ответ на этот вопрос вы найдете в нашем гиде.
В субботу в 14:00 в музее "Город" начнется мастер-класс по изготовлению открытки ручной работы. такую можно преподнести например на 8 марта. Здесь расскажут, как самостоятельно сделать элементы декора для кардмейкинга, используя только бумагу и акварель, как придать бумаге "состаренный" вид и многое другое. Длительность занятия – 2–2,5 часа. Предварительная запись по телефонам: +7 (3852) 65-87-94, +7 (3852) 63-64-91.
В это же время в музее "Мир камня" начнется довольно интересная и полезная лекция "Натуральный камень или подделка?". Здесь расскажут, как отличить реальные драгоценности от стекляшек и недорогих камней.
Вечером 24 февраля в Молодежном театре покажут спектакль по произведению Антона Чехова "Вишневый сад", начало в 17:00. В Драме можно будет посмотреть диалог о небесном и земном, о теле и душе, о жизни и смерти "Последнюю любовь", начало в 17:30. А на теАRTральной площадке "Спичка" (Ползунова, 37) в 18:00 готовятся удивить барнаульских зрителей спектаклем "Чайка". Подробности по телефону: +7 (3852) 57-16-47 и +7 (913) 368-67-23.
В филармонии в 17:00 в субботу пройдет концерт гитариста лауреата международных конкурсов и фестивалей Евгения Зулина. Он исполнит произведения Доменико Скарлатти, Иоганна Себастьяна Баха и других знаменитых музыкантов.
На другой концертной площадке — в зале Сибирь" - в этот же день, только в 18:00 можно будет послушать Государственный оркестр "Сибирь". Коллектив представит программу, посвященную юбилею легендарного рок-музыканта "Виктор Цой – 55!".
Любителей мяса ждут в 19:00 на особую вечеринку в гриль-баре "Red Coals" (Павловский тр-т, 275а). Здесь решили провести "День Стейка" с развлекательной программой, призами, розыгрышами и дегустацией19:00.
Закончить вечер можно в ТРЦ "Galaxy", где в 21:00 начнется Вечернее катание под музыку или в клубе CocoBongo (Павловский тракт, 283а). Заведение приготовило для вас специальную праздничную программу "О чём говорят мужчины". Гостей ждут любимые песни в живом исполнение от топовых вокалистов города.
В воскресенье программа мероприятий будет не менее насыщенной. Так можно отправиться в музей "Город" и посетить выставку На крыльях вдохновения. Мир скрапбукинга, на которой представлено более 70 работ, выполненных в разных стилях: рустик, стимпанк и гранж, винтаж, фристайл, шебби шик и других.
Или же посетить театр: в драме в 17:00 начтентся показ спектакля "Феномены".
В творческом пространстве "Кислород" (Льва Толстого, 30) в 19:00 выступит артист и музыкант Вячеслав Сысоев. Он презентует зрителям свой новый альбом "Melodrums".
В филармонии в 18:30 состоится традиционная лекция о музыке, которую проведет Артем Варгафтик. Здесь можно узнать о великих композиторах и послушать их музыку.
Для детей в субботу в 11:00 и 13:00 в театре кукол сказка покажут "Волк и семеро козлят", а в МТА в 12:00 "Сказка о Царе Салтане".
В воскресение в тоже время в "Сказке" малыши смогут увидеть спектакль "Чёрная курица", а в Молодежном театре в 10:30 начнется показ "Солнечного зайчика" — это новый проект театра ЗабаваPlay, который посвящен самым маленьким зрителям и включает в себя интерактивные спектакли для детей от 2 до 7 лет.
В 13:00 здесь покажут детектив по одному из самых популярных произведений великой шведской сказочницы Астрид Линдгрен Опасные приключения Калле-сыщика.
В 16:00 ребят ждет в гости детский парк аттракционов "Солнечный ветер" в ТРЦ "Арена". Здесь состоится бесплатный мастер-класс, который проведет лаборатория детского творчества "Тяп-ляп". Дети превратят воздушные шары в забавных животных.
Среди кинопремьер российская комедия "О чем говорят мужчины. Продолжение", отечественная фантастическая драма "Рубеж", американская юмористическая картина "Ночные игры". Обязательно советуем посмотреть криминальный триллер Ридли Скотт "Все деньги мира" и фантастику "Черная пантера".
Для детей на экран зашел анимационный фильм "Гномы в доме".
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