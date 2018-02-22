Фото: dhresource.com
Офицерам ВС России, которые допущены к самым секретным документам, начали выдавать отечественные защищенные мобильники М-663С "Атлас". Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Минобороны.
Создателем мобильного устройства является ФГУП "Научно-технический центр "Атлас". Аппарат, стоимость которого составляет 115 тысяч рублей, выполнен в металлопластиковом корпусе, с сапфировым стеклом и противоударной прорезиненной накладкой. Мобильник оснащен цветным дисплеем и MP3-плеером.
М-663С "Атлас" выпускается ограниченной партией в количестве порядка 100 штук в год. Подчеркивается, что каждый экземпляр устройства собирается вручную, поэтому исполнения заказа на каждый аппарат приходится ждать порядка четырех месяцев.
Телефон может выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций России через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы. Эксперты считают, что это позволит эффективнее управлять войсками.
Комментарии
Телефон может выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций России через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы. Эксперты считают, что это позволит эффективнее управлять войсками.
а может быть не стоит выпускать за границу тех кто имеет служебную необходимость выходить на зашифрованные военные линии ? )
если украдут мобилку и в сеть влезут? войну смогут начать?
Мобильник оснащен цветным дисплеем и MP3-плеером
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дайте два!
убрать выход на зашифрованные линии и выпустить на гражданский рынок, верту будет нервно курить в сторонке
Связь конфиденциальную обеспечивает. это его главное назначение, а те кому нужны навароты покупайте уцененный айфоне, 12,07
115 тр))
стоимость которого составляет 115 тысяч рублей
афоня нервно курит в сторонке
Крутяк будут музон слушать и в танчики тренероваться на случай войны