В течение двух дней, 13 и 14 марта, в Барнауле пройдет мастер-класс по перманентному макияжу. Впервые наш город посетит сертифицированный тренер Международной Лиги профессионалов перманентного макияжа, а также руководитель Учебного Центра "ТАТ ПМ" Александр Сивак. Он и его компания также являются разработчиками продукции для перманентного макияжа торговой марки A.SIVAK. Александр имеет опыт в данной сфере более 20 лет.
Мастер-класс будет проведен совместно с сертифицированным мастером перманентного макияжа, сертифицированным тренером компании "ТАТ ПМ", членом международной Лиги профессионалов по перманентному макияжу, а также руководителем учебного центра и студии Beauty Line в Барнауле Людмилой Шабалиной.
Тренеры поделятся своим опытом с желающими обучиться искусству перманентного макияжа, расскажут и покажут, как рождается женская красота. Обучающие занятия будут посвящены татуажу бровей, век и губ. Бонусом станет обучение на тему "Колористика", аппаратные теневые техники.
Для участников мастер-класса 13 марта вход свободный, но необходима запись на открытую презентацию. В этот день слушателей ждут:
- презентация пигментов A.SIVAK;
- презентация машинки для перманентного макияжа A.SIVAK;
- камуфляж рубцов, демонстрация на модели;
- колористика;
- скидка 10% на всю продукцию A.SIVAK.
Для участников мастер-класса 14 марта:
- теоретический блок;
- колористика;
- маркетинг профессиональных услуг;
- перманентный макияж губ — эффект объема;
- перманентный макияж бровей – градиент;
- перманентный макияж век — стрелка с растушевкой;
- демонстрация на моделях;
- отработка на латексе;
- круглый стол "Вопрос-ответ";
- кофе-брейк;
- скидка на продукцию марки A.SIVAK.
По окончании обучения участникам мастер-класса будут выданы сертификаты международного образца о повышении квалификации.
Количество мест ограничено. Подробная информация и запись по указанному телефону.
г. Барнаул, ул. Шумакова, д 15Б (домофон 206, без #)
тел.: 8-953-036-3746
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