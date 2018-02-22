Фото: vk.com/barneos22
Информация о смерти водителя автомобиля BMW X5 Алексея Бикташева, признанного виновным в совершении смертельного ДТП в Барнауле, в котором погибли два человека, пока что не поступала в Алтайский краевой суд.
Как сообщили порталу Amic.ru в судебной инстанции, никаких иных заявлений, никаких сообщений от адвокатов осужденного или его родственников в суд не поступало.
Не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о смерти господина Бикташева и в краевой прокуратуре. Надзорное ведомство, напомним, ранее предприняло попытку оспорить решение краевого суда об освобождении Алексея Бикташева от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью.
Накануне в социальных сетях появились данные о том, что осужденный скончался. По имеющейся информации, это произошло 16 февраля, а 18 февраля его похоронили.
Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что в октябре прошлого года Октябрьский районный суд Барнаула приговорил Алексея Бикташева за совершение смертельного ДТП к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Затем водитель BMW X5 ходатайствовал об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, но ему было отказано. Однако в самом конце года Алтайский краевой суд постановил выпустить его на свободу.
Прокуратура направила жалобу на это решение краевой судебной инстанции, и в итоге дело Алексея Бикташева было истребовано из районного суда для изучения судьей Алтайского краевого суда.
Напомним и то, что история с чудовищным ДТП случилась в апреле 2017-го в самом центре Барнаула, когда молодой водитель BMW X5 в состоянии опьянения на большой скорости проехал перекресток проспекта Ленина и улицы Молодежной на красный свет и врезался в другой автомобиль.
После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода. В результате трагического инцидента погибли 27-летняя девушка и 62-летний мужчина.
Комментарии
Пытаются отмазать проходимца, как могут.
Соцсети - тот еще источник! Написать в них можно все что угодно и кому угодно. Нашли, о чем шуметь!
то больной, то мертвый... завтра он вознесется и его точно освободят, приравняв к лику святых.
"Не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о смерти господина Бикташева и в краевой прокуратуре. "
-ГОСПОДИН, а не хухры мухры..
11-52 Плюсую ))))Приравняли подонка к господину!Теперь понятно,что не зря эту гниду отмазывают((((
22.02.2018 12:23
- гость -
У нормальных людей слова "господин" и "подонок" - синонимы.
Что и требовалось доказать. Опять выброс в соцсети от дружков.
Ну, вот. А то некоторые возмущались: "Кааак так? В соцсетях же написано, что умер, а суд дело рассматривает." Прежде чем возмущаться, надо дождаться информации из суда. Если умер, то суд в назначенное для заседания время изучит представленные документы, убедится в достоверности сведений и прекратит уголовное дело в связи со смертью осужденного. Поэтому все сидим и ждем, когда на сайте Алтайского краевого суда будет информация (дело № 4У-252/2018). А то один источник ссылается на другой, другой - на третий, а третий - на первый.
Так а что там по вчерашнему то заседанию? Что решили? Оставить на свободе или...?