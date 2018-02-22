Предпоказ американской комедии "Ночные игры с участием Джейсона Бейтмана и Рейчел МакАдамс состоялся в среду, 21 февраля, в Барнауле. Организаторами мероприятия выступили радиостанция DFM Барнаул и кинотеатр Formula.
Билеты на предпоказ разыгрывались в эфире радиостанции DFM Барнаул, а также в официальных сообществах "ВКонтакте" киносеть FORMULA. Перед просмотром гостей ждали различные конкурсы, веселые викторины и призы.
Картина "Ночные игры" рассказывает, как три пары, среди которых Макс (Бейтман) и Эни (МакАдамс), любят собираться раз в неделю на ночные квесты. Одной прекрасной ночью брат Макса, Брукс (Чандлер), выдумывает самый чумовой квест — с киднеппингом, фейковыми полицейскими, убийствами в прямом эфире — и три пары пытаются его решить. Правда, процесс игры осложняется ее чрезмерной реалистичностью — трупы, насилие и насильники обретают натуралистичный вид. За создание ленты отвечали Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М.Голдштейн, ответственные за комедию "Несносные боссы".
Комментарии
что за срамота?
Лучше бы одноименный офигенный советский фильм с Евстигнеевым показали темным барнаульцам что такое.
Пенсионеры здесь одни что ли сидят?!
Что за задохлики на фото??
Девки зачем трусы надели? надо было в одних колготах такие пляски устраивать
22.02.2018 12:44
Эрг Ноор
Много плюсов Вам. Я тоже про него подумал. А вот эти "трясогузки" на фото как-то не вписываются в тот сюжет.