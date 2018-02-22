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Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил слушания по делу керлингиста из РФ Александра Крушельницкого, в организме которого во время Олимпиады в Пхенчхане нашли следы запрещенного вещества мельдония. Об этом пишет "Интерфакс".
В заявлении суда сказано, что слушания просили отменить все стороны, в том числе и сам спортсмен. Решение по Крушельницкому CAS вынесет днем в четверг, 22 февраля, после чего будет обнародован пресс-релиз.
Днем ранее сообщалось, что спортсмен отказался участвовать в слушаниях суда по делу.
Напомним, рассмотрение дела россиянина назначили на 22 февраля, после того как допинг-проба "Б" подтвердила содержание мельдония в крови Крушельницкого. Спортсмен лишился бронзы Игр-2018, которую вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой завоевал в дабл-миксте 13 февраля.
Комментарии
Что же, правильное решение. Приговор был бы однозначным, т.к. факт есть - решение ясно и прозрачно. Надо подготовиться к процессу, добыть доказательства в свою защиту, т.к. суд принимает решение по делу один раз.
Лишний раз подтвердилось что в этом мире правит не честь , совесть, правда, а зависть, подлость и трусость. Так кто правит миром?
Комментаторы, вы про чью совесть пишите? Если про "спортсмена", но да, нет у него совести. Вся страна доказывала, что нас несправедливо обвиняли, а он взял и все обгадил, уборщик ..нов.
О чем и зачем сей опус? Ситуация из двух вариантов - либо принимал добровольно, либо подсунули. Доказывать, что подсунули, в суде надо фактами, а не соплями на кулаке. Оптимальный вариант, что заседание отложили, чтобы стороны разобрались в ситуации спокойно.
22.02.2018 13:01
- гость -
вот именно. только это в том случае, если есть что доказывать, а у него по-ходу нет ничего, ибо сам принимал, а т.к. мужества нет, то и разыгрывает партию "Весельчака" из "Тайны третьей планеты" - шеф, меня уронили!
22.02.2018 13:06
- гость -
не правда. врете
Концентрация в моче равная принятой одной таблетки. Он же не дебил чтоб так подставиться. А вот кто тут хочет уронить престиж наших спортсменов, в очередной раз?
Сам сказал, что до 2015 года принимал, т.е. не знал, что его ему давали, потом узнал. А про полное выведение из организма сего вещества еще никто не изучал.