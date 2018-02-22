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Житель Горно-Алтайска задержан полицией по подозрению в угоне автомобиля Mitsubishi Fuso с территории одной из городских автомоек.
Как сообщили в республиканском МВД, в ночное время горожанин пришел в гости к своим друзьям, работающим на мойке. Здесь он увидел припаркованный автомобиль Mitsubishi Fuso и захотел прокатиться на нем.
Ключи от машины находились в замке зажигания. Выехав на одну из городских улиц, злоумышленник не справился с управлением и допустил столкновение с легковым автомобилем, после чего покинул место ДТП. Вскоре машину заметил экипаж ДПС.
"На требование инспекторов об остановке водитель не отреагировал и, попытавшись скрыться, в районе села Карлушка не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги в кювет. После чего угонщик был задержан и доставлен в отдел полиции, где была установлена его личность. Им оказался 24-летний житель Горно-Алтайска, ранее совершавший преступления", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
Молодой человек признался, что хотел вернуть угнанный автомобиль утром. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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