Горожан приглашают в барнаульский зоопарк на праздник прилета птиц, который состоится 3 марта по случаю встречи весны.
Обладатели "птичьих" фамилий смогут прийти и полюбоваться на животных бесплатно. Также на мероприятии можно будет покормить пернатых.
"Мы вместе проводили зиму и покормили блинами братьев наших меньших, теперь мы хотим вместе с вами, барнаульцы, встретить весну на празднике прилета птиц", — рассказал директор зоопарка Сергей Писарев.
Организаторы обещают жителям Барнаула русские забавы, хороводы и разнообразные конкурсы. Праздник прилета птиц начнется в 12:00.
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