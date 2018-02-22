Фото: Amic.ru
Кроссовер оказался на трамвайных путях в центре Барнаула в результате ДТП, случившегося днем в четверг, 22 февраля.
Об аварии порталу Amic.ru сообщил один из наших читателей. По словам очевидца, ДТП произошло на проспекте Красноармейском напротив аграрного университета.
Также в результате инцидента было осложнено движение на данном участке дороги.
Комментарии
Как так?
Как так?
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Несоблюдение дистанции. Скорее всего от удара уходил, чтобы кому-то в багажник не въехать.
Там вообще место противное: сужение полос, трамвайная остановка, изза чего это сужение, автобусная!!!! остановка в месте сужения и 2 светофора на расстоянии 50 метров! Жесть! Кто это придумал? Уволить и розгами высечь!