Издательский дом "Регион" запускает конкурс фотографий с избирательных участков — "#фотовыборы22". Авторы лучших снимков со дня выборов президента 18 марта 2018 года получат смартфон Apple IPhone 8, планшетный компьютер Apple Ipad, игровую консоль Play Station 4, 4K-телевизор, моноколесо и другие призы.
Участие в конкурсе могут принять избиратели старше 18 лет. Условия просты:
- прийти на любой избирательный участок 18 марта 2018 года,
- сделать фотографию (или селфи) на фоне баннера конкурса "#фотовыборы22",
- выложить фото в общедоступных социальных сетях с хештегами конкурса (#фотовыборы22), чтобы было видно название населенного пункта, указанного на плакате.
В Instagram: выложите своё фото на персональную страницу, поставьте хештеги (#фотовыборы22) конкурса и отметьте аккаунт @fotovybory22 на фото.
В "ВКонтакте": пришлите своё фото в официальную группу конкурса через личные сообщения или через "Предложить новость" vk.com/fotovybory22. После публикации сделайте репост на личную страницу.
В "Одноклассниках": пришлите своё фото в официальную группу конкурса ok.ru/fotovybory22. После публикации сделайте репост на личную страницу.
Организаторы конкурса отберут самые креативные, оригинальные фотографии с позитивным посылом. Массовость приветствуется.
До участия в конкурсе допускаются фотографии, размещенные пользователями с 18 по 20 марта 2018 года. Итоги будут подведены до 30 марта 2018 года. Подробные правила проведения конкурса — на сайте www.katun24.ru.
Призовой фонд конкурса превышает 1,2 млн рублей.
"Мы, как организаторы конкурса, хотим активизировать молодежь, чтобы и они использовали свое право голоса 18 марта. Мы считаем, что это приятный бонус — проявил гражданскую позицию, сделал "селфи" и получил за это ценный приз!" – рассказала ведущая телеканала "Катунь 24" Анастасия Романова.
Комментарии
выборы президента сами по себе праздник, а тут ещё и айфончик можно выиграть. надо-ка сходить.
Это здорово, что ты не просто голосуешь за выборы но и можешь получить за это подарок))
Это круто!) Самое то для молодежи)
Обязательно пойду и выиграю моноколесо для своего хомяка.
Хорошо, что выборы делают такими привлекательными и демократично-праздничными.
Отличная идея, причем оценит не только молодежь, но и взрослое поколение, сейчас селфи модное движение и многие с удовольствием пофоткаются, да и выборы это массовое событие, и "Регион" создаст хорошее настроение и воспоминания от выборов, в общем я только За!