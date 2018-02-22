Фото: yandex.ru/maps
Транспортные заторы сковали движение в центре Барнаула днем в четверг, 22 февраля.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", загруженность городских дорог оценивается в шесть баллов. Однако в центре города наблюдается очень тяжелая ситуация.
Так, полностью "забит" проспект Строителей, где зафиксировано несколько ДТП. Также стоит проспект Ленина в районе площади Октября.
Большая пробка зафиксирована на улице Гоголя, улице Челюскинцев, а также на проспекте Красноармейском перед Строителей.
Некоторые автомобилисты, отзываясь о текущей дорожной ситуации в центре краевой столицы, характеризуют положение дел не иначе, как "коллапс".
Комментарии
Снежок-с?
причина стандартна - идет снег или дождь, мозг отключается
а когда на строителей коллапса не было?