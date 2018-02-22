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Новости

Алтайские власти вложат миллионы в мужское здоровье из-за роста бесплодия

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В больницах края создадут специальные "Кабинеты для мужчин" с андрологами и урологами

Фото: правительство Алтайского края

Специальные комнаты здоровья для мужчин будут созданы в медицинских учреждениях Алтайского края из-за увеличения количества заболеваний и роста бесплодия. Данную тему обсудили в среду, 21 февраля, на заседании правительства. Как сообщил заместитель министра здравоохранения Алтайского края Сергей Насонов, на этот приоритетный федеральный проект до 2020 года потребуется 416 миллионов рублей. За основу реализации идеи будет взята площадка краевой клинической больницы.

По его словам, по статистике, в Алтайском крае женщины на 13 лет в среднем живут дольше, чем мужчины. Среди основных причин смерти мужчин – тяжелые болезни, травмы. За последние 20 лет отмечается рост патологий именно репродуктивной системы мальчиков. В Алтайском крае это 41% всех детей.

"Это говорит о том, что у нас стали меньше рожать. Мы стали где-то вынашивать таких больных детей. Стратегия Перинатального центра рассчитана на это. Но дальше кого мы получаем? В 2008 году мы столкнулись с тем, что в структуре бесплодных пар около 20% была причина именно в мужчинах. За 10 лет структура поменялась, и уже в 58% случаев источником бесплодия считается именно мужчина", — отметил он.

По его словам, на эти процессы влияет множество факторов, включая раннюю половую деятельность, постоянную смену партнеров и пренебрежение средствами гигиены. Существует недостаточность раннего выявления андрологических заболеваний, которые формируются именно в подростковом возрасте. Только диспансеризация среди детей помогает избежать патологию в 34% случаев. В этой связи существует дефицит детских андрологов и урологов. На сегодняшний день в Алтайском крае их всего 3. Таким количеством специалистов трудно закрыть Алтайский край.

Наш регион рассматривается в числе регионов страны на участие в федеральном проекте. В каждом медицинском учреждении края будут созданы специальные комнаты, где с мужчинами будут работать урологи и андрологи. Тем более, как подчеркнул представитель министерства, частные клиники берут только плату, но не могут оказать качественные услуги населению.

"Цель проекта — увеличение продолжительности жизни и ее качества. Невозможно это делать, если есть проблемы со здоровьем. Раннее выявление патологий по бесплодию, андрологии, эректильной дисфункции. Проблема с эрекцией возникает за 5 лет до инфаркта или инсульта. Об этом мы, мужчины, тихо умалчиваем. Ссылаемся на усталость, проблемы на работе, начинаем искать другие выходы, а не обращаемся к врачу, чтобы решить проблему. Многие предпочитают употреблять алкоголь. По этапам реализации проекта мы хотели бы, чтобы мужчины могли  прийти на прием даже с женами", — добавил Насонов.

Для этого мужское население края должно пройти анкетирование. После этого будет создан регистр мужчин, где будут фиксироваться все заболевания сильной половины. С самого младенчества родители смогут с помощью этой базы определить, в каком возрасте необходимо отвести ребенка к урологу на консультацию. Кроме того, замминистра предложил на базе курортов Белокурихи сделать центр для восстановления мужского здоровья, а также создать банк спермы.

Губернатор Карлин сообщил, что в последнее время власти столкнулись с тем, что в регионе стало снижаться количество многодетных семей. При этом выяснилось, что многие пары не заводят третьего ребенка именно по причине нездоровья.

Ирина Долгова, выступая на заседании, привела статистические данные, подтверждающие успешную работу региона в рамках приоритетных проектов. Она также обратила внимание участников заседания на приоритетный проект "Формирование здорового образа жизни". Целью проекта является увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни. Проект предполагает проведение масштабной кампании по формированию здорового образа жизни с привлечением других ведомств, производителей продуктов питания, работодателей, волонтеров, некоммерческих и других общественных организаций, что позволит сократить табакокурение (распространенность потребления табака среди взрослого населения Алтайского края 29,5%), потребление алкогольных напитков (потребление алкогольной продукции на душу населения в Алтайском крае 14,6 литра), увеличить число правильно питающихся людей в регионе.

Александр Карлин добавил, что в Барнауле обеспечены условия для занятий лыжным спортом и комфортных лыжных прогулок. По этому показателю город "впереди планеты всей".

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

22.02.2018 13:25
- гость -

пить меньше надо и задницу отсиживать.

0  0
22.02.2018 13:34
- гость -

давно пора убрать неравенство в продолжительности жизни между женщиной и мужчиной

0  0
22.02.2018 13:41
- гость -

Согласен. У мужиков продолжительность жизни меньше, а выход на пенсию позже. У мужчин 65,9 лет, у женщин 76,7. В итоге мужик в среднем 5,9 лет на пенсии находиться, а женщины 21,7 . Вообще беспредел...

0  0
22.02.2018 13:53
- гость -

Алтайские власти вложат миллионы в мужское здоровье из-за роста бесплодия

бестолку. спустят.

0  0
22.02.2018 13:54
- гость -

За основу реализации идеи будет взята площадка краевой клинической больницы.

еще одна ересь (елыкомов поди постарался для сэбе трохи).
краевая для жителей края, но не для Барнаула..

0  0
22.02.2018 14:11
Егор

Для здоровья людей и Алтайского края выделяют деньги и не на какую то ерунду, а на важные проблемы. А вы начинаете поливать грязью и ныть что это нафиг не надо. Вы вообще нормальные?

0  0
22.02.2018 14:19
- гость -

В больницах края создадут специальные "Кабинеты для мужчин" с андрологами и урологами

ага и еще с наркологами.....

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