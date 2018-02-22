Фото: mtdata.ru
ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло на набережной реки Фонтанки в центре Санкт-Петербурга. В результате произошедшего пострадали два человека, пишет ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
В ведомстве уточнили, что столкновение транспорта произошло рядом с домом 151. Водитель автобуса был госпитализирован в тяжелом состоянии, а один из пассажиров получил легкие травмы.
В управлении ГИБДД добавили, что из-за произошедшего перекрыто движение в сторону центра города по Египетскому мосту через Фонтанку.
По факту аварии стражи порядка проводят проверку.
Комментарии