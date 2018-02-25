Ежедневник: чем запомнилось 25 февраля

Вспоминаем важные события, которые произошли 25 февраля в разные годы и разных странах.
25 февраля праздников совсем немного:
Только лишь Национальный день Кувейта. В этот день в 1961 году было создано независимое от британского протектората государство Кувейт.
Православные в этот день проводят празднования в честь Иверской иконы Божией . Икона, называемая еще Вратарницей или Привратницей, изображает Деву Марию с Младенцем.
Зато немало исторических событий в этот день:
В 1570 году Папа римский предал анафеме английскую королеву Елизавету.
В 1791-м Президент США Джордж Вашингтон основал национальный Банк США.
В 1721 году Петр I учредил Синод — верховный орган управления Церковью (или Собор). Тогда это было собрание представителей христианской церкви для решения вопросов и дел вероучения, религиозной нравственной жизни, устройства, управления и дисциплины вероисповедания христианского общества.
В этот день в 1836 году Сэмюэл Кольт получил патент на шестизарядный револьвер. Уже через 10 дней он открыл собственное производство.
В 1848 году во Франции была провозглашена Вторая республика.
В 1921 году образована Грузинская ССР.
В 1932 году в этот день гражданин Австрии Адольф Гитлер получил германское гражданство.
В 1946-м Красная Армия стала называться Советской Армией.
В 1956 году на закрытом заседании XX съезда КПСС Хрущев выступил с обвинениями против Сталина. Этот момент считается концом сталинской эпохи и ослаблением идеологической цензуры.
В 1990-м в Москве прошел массовый митинг при участии 200 тысяч человек. Люди требовали политических и экономических реформ.
Родились в этот день:
1841 — французский художник-импрессионист Огюст Ренуар,
1909 — советский физик, академик Лев Арцимович,
1912 — советский актер театра и кино, педагог, народный артист СССР Всеволод Санаев,
1915 — советская и российская художница, супруга Даниила Андреева Алла Андреева,
1943 — английский рок-музыкант, певец, композитор, гитарист группы "The Beatles" Джордж Харрисон
1959 — российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Алексей Балабанов.
Умерли:
1983 — американский прозаик и драматург Уильямс Теннесcи
1997 — русский писатель, литературовед, критик, публицист, политзаключенный Андрей Синявский
2008 — советский и российский певец, актер театра и кино, народный артист РСФСР Владимир Трошин.
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