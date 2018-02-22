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Стоп-кадр. Глава Алтайского края выполняет виртуальный полет на самолете

, ИА "Амител"
 
Стоп-Кадр
Губернатор Алтайского края Александр Карлин выполнил виртуальный полет на самолете
во время посещения школы первоначальной летной подготовки
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
 
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

22.02.2018 13:55
гость

Потом вот такие " пилоты " хотят реальным самолётом порулить , а те после их пилотирования падают .

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22.02.2018 14:07
- гость -

непонятно, зачем штурвал. обычный джойстик же дешевле

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