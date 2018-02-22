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Эксперты выяснили, что чаще всего вызывает недовольство россиян при пользовании услугами железнодорожных и авиакомпаний. Об этом пишет RT со ссылкой на аналитический центр НАФИ.
Согласно итогам опроса, большинство тех, кто ездил на поездах или летал на самолетах, в той или иной степени удовлетворены обслуживанием (84-86%).
При этом россияне отметили недостатки качества услуг перевозчиков. В число основных претензий к услугам авиакомпаний вошли неудобные места для пассажиров (28%), задержки рейсов (22%), плохое питание на борту (22%), высокие цены на билеты (17%), техническое состояние самолётов (17%) и случаи потери багажа (11%).
Пользовавшиеся железнодорожным транспортом отметили в качестве недостатков плохое техническое состояние подвижного состава (26%), некомфортную температуру (19%) и грязь в вагонах (19%). Также россияне недовольны высокой стоимостью билетов (19%) и грязными туалетами (16%).
Подчеркивается, что сумма ответов превышает 100%, поскольку участники опроса могли выбрать несколько вариантов.
Кроме этого, респонденты рассказали, что при передвижении на дальние расстояния предпочитают поезда и личное авто (19% и 20% соответственно). Авиаперелеты выбирают 11% граждан РФ. Среди жителей столиц ситуация другая: 35% стараются перемещаться на самолетах, 29% — на поезде и лишь 22% — на личной машине.
Также сообщается, что большинство россиян (66%) покупают билеты с помощью интернета. При этом в Москве и Санкт-Петербурге данный показатель достигает 89%. Также респондентов во время дальних поездок привлекает возможность оплаты проживания в сети (55%).
Издание отмечает, что в опросе принимали участие 1,6 тысячи совершеннолетних респондентов, проживающих в 42 регионах страны.
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