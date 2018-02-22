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Главе онлайн-ритейлера Amazon Джеффу Безосу удалось за один день заработать 1,15 миллиарда долларов. Это произошло из-за того, что стоимость акций его компании выросла и впервые превысила 1,5 тысячи долларов за бумагу. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на данные торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index.
По итогам 21 февраля акции Amazon подорожали на 1%, до 1482,92 доллара, таким образом, максимальная стоимость бумаг выросла до 1,503 тысячи долларов. Всего с начала текущего года акции ритейлера подорожали на 26,5%.
Издание отмечает, что состояние Безоса возросло до 124 миллиардов долларов. Глава Amazon все так же занимает первую строчку в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. На втором месте расположился основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 91,6 миллиарда долларов. Замыкает тройку богатейших людей американский инвестор Уоррен Баффет, чье состояние оценивается в 86,2 миллиарда долларов.
Комментарии
Изи кам, изи гоу.